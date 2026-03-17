Death Stranding 2: On the Beach nie tylko z debiutem na PC. Gra doczeka się ważnych zmian

W związku ze zbliżającą się premierą Death Stranding 2: On the Beach na PC, która odbędzie się 19 marca, studio Kojima Productions zapowiedziało darmową aktualizację dla wersji na PlayStation 5, która zrówna oba wydania pod względem zawartości i funkcji technicznych.
Death Stranding 2: On the Beach – nowości w aktualizacji
Aktualizacja debiutująca równolegle z wersją PC, wprowadza szereg istotnych zmian do gry wydanej pierwotnie na PS5 w czerwcu 2025 roku. Wśród nich znajdziemy m.in. tryb trudności „To The Wilder”, czyli nowe wyzwanie dla weteranów, oferujące unikalne nagrody za przetrwanie w najbardziej ekstremalnych warunkach oraz wsparcie dla UltraWide (21:9). Użytkownicy PS5 posiadający monitory panoramiczne będą mogli w końcu cieszyć się pełnym polem widzenia, które dotąd było domeną PC.
W Death Stranding 2: On the Beach pojawi się też możliwość ponownego zmierzenia się z najpotężniejszymi przeciwnikami bez konieczności przechodzenia gry od nowa, nowe sceny przerywnikowe typu live-action oraz dodatkowe przedmioty. Nie zabraknie VR Training Mode dostępnego z poziomu kwatery prywatnej na statku DHV Magellan, który pozwoli Samowi Bridgesowi na szlifowanie umiejętności walki i skradania w specjalnych scenariuszach.
Wersja na komputery osobiste, przygotowana we współpracy ze studiem Nixxes, zaoferuje pełne wsparcie dla technologii kontrolera DualSense (haptyka i adaptacyjne triggery) oraz odblokowaną liczbę klatek na sekundę podczas rozgrywki (przerywniki filmowe pozostaną zablokowane na 60 FPS dla zachowania filmowego charakteru).
Legendarny twórca gier, Hideo Kojima, przedstawia pełną emocji ewolucję tej przełamującej granice gatunków gry. Przy przenoszeniu tej gry na komputery PC firma KOJIMA PRODUCTIONS współpracowała z Nixxes Software, aby stworzyć ostateczną wersję tej docenionej przez krytyków gry, która pierwotnie ukazała się na konsolach.
