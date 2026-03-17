Death Stranding 2: On the Beach nie tylko z debiutem na PC. Gra doczeka się ważnych zmian

W związku ze zbliżającą się premierą Death Stranding 2: On the Beach na PC, która odbędzie się 19 marca, studio Kojima Productions zapowiedziało darmową aktualizację dla wersji na PlayStation 5, która zrówna oba wydania pod względem zawartości i funkcji technicznych.

Death Stranding 2: On the Beach – nowości w aktualizacji

Aktualizacja debiutująca równolegle z wersją PC, wprowadza szereg istotnych zmian do gry wydanej pierwotnie na PS5 w czerwcu 2025 roku. Wśród nich znajdziemy m.in. tryb trudności „To The Wilder”, czyli nowe wyzwanie dla weteranów, oferujące unikalne nagrody za przetrwanie w najbardziej ekstremalnych warunkach oraz wsparcie dla UltraWide (21:9). Użytkownicy PS5 posiadający monitory panoramiczne będą mogli w końcu cieszyć się pełnym polem widzenia, które dotąd było domeną PC.

