Zaloguj się lub Zarejestruj

Następna gra za darmo na Steam. Produkcja z zeszłego roku już do odebrania w prezencie

Radosław Krajewski
2026/01/26 20:40
0
0

Obrodziło ostatnio w darmowe gry na platformie Valve.

Ostatnio Steam często rozdaje darmowe gry dla swoich użytkowników. Dopiero co informowaliśmy o jednej z ofert, a teraz ruszyła kolejna promocja na grę za darmo. Tym razem do odebrania jest platformówka Cursedland od CSStudios. Niezależna produkcja zadebiutowała na rynku 16 maja 2025 roku, więc jest to dosyć świeży tytuł. Gra nie zdobyła do tej pory żadnej popularności, ale teraz może to się zmienić za sprawą darmowego prezentu. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać produkcję na Steam.

Steam
Steam

Witamy w Cursedland! To dynamiczna, pełna adrenaliny platformówka, która pęka w szwach od humoru, chaosu i memów.

Cursedland to niezależna, dwuwymiarowa platformówka akcji łącząca ekstremalną precyzję, absurdalny humor i nieustanny chaos. Gra została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy lubią wymagające platformówki – łączy klasyczne mechaniki z nowoczesnym podejściem oraz wyrazistą, unikalną tożsamością.

W Cursedland każdy skok ma znaczenie. Będziesz poruszać się po lewitujących platformach, unikać śmiercionośnych pułapek i walczyć z ekscentrycznymi przeciwnikami, przemierzając surrealistyczny świat pełen humorystycznych odniesień i nieprzewidywalnych sytuacji. Gra wystawia na próbę refleks, kontrolę ruchu oraz zdolność szybkiej adaptacji.

Twoim celem jest ucieczka z przeklętego królestwa Cursedland, wykorzystując precyzję, strategię i błyskawiczne reakcje, jednocześnie chroniąc tajemniczą maskę, która osłania cię przed niszczącą mocą rządzącą tym dziwacznym światem – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Cursedland, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa prawie przez cały tydzień, a więc aż do 1 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
premiera
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
platformówka
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
prezent
okazja
sklep Steam
gry za darmo
Cursedland
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112