Następna gra za darmo na Steam. Produkcja z zeszłego roku już do odebrania w prezencie

Ostatnio Steam często rozdaje darmowe gry dla swoich użytkowników. Dopiero co informowaliśmy o jednej z ofert, a teraz ruszyła kolejna promocja na grę za darmo. Tym razem do odebrania jest platformówka Cursedland od CSStudios. Niezależna produkcja zadebiutowała na rynku 16 maja 2025 roku, więc jest to dosyć świeży tytuł. Gra nie zdobyła do tej pory żadnej popularności, ale teraz może to się zmienić za sprawą darmowego prezentu. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać produkcję na Steam.

Witamy w Cursedland! To dynamiczna, pełna adrenaliny platformówka, która pęka w szwach od humoru, chaosu i memów.

Cursedland to niezależna, dwuwymiarowa platformówka akcji łącząca ekstremalną precyzję, absurdalny humor i nieustanny chaos. Gra została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy lubią wymagające platformówki – łączy klasyczne mechaniki z nowoczesnym podejściem oraz wyrazistą, unikalną tożsamością.

W Cursedland każdy skok ma znaczenie. Będziesz poruszać się po lewitujących platformach, unikać śmiercionośnych pułapek i walczyć z ekscentrycznymi przeciwnikami, przemierzając surrealistyczny świat pełen humorystycznych odniesień i nieprzewidywalnych sytuacji. Gra wystawia na próbę refleks, kontrolę ruchu oraz zdolność szybkiej adaptacji.

Twoim celem jest ucieczka z przeklętego królestwa Cursedland, wykorzystując precyzję, strategię i błyskawiczne reakcje, jednocześnie chroniąc tajemniczą maskę, która osłania cię przed niszczącą mocą rządzącą tym dziwacznym światem – czytamy w opisie gry.