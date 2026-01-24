Kolejna darmowa gra na Steam. Całkiem świeży tytuł do zgarnięcia w prezencie

Platforma Valve zrobiła wszystkim posiadaczom komputerów osobistych niespodziankę na weekend. Właśnie ruszyła oferta na kolejną darmową grę na Steam. Tym razem w sklepie do odebrania jest niezależna gra Kiki, która została wydana w kwietniu 2024 roku. Jest to więc jedna z nowszych gier, jaką Steam oferuje za darmo swoim użytkownikom. Produkcja studia NipoBox to eksploracyjna platformówka 3D z elementami logicznymi. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak odebrać grę i przypisać ją do swojego konta.

Dynamiczna platformówka z unikalną oprawą graficzną i wpadającą w ucho chiptune’ową ścieżką dźwiękową! Unikaj zdradliwych pułapek i przeszkód, które można pokonać wyłącznie dzięki zręczności i błyskawicznemu refleksowi. Nie przegap okazji, by sprawdzić swoje umiejętności i zostać prawdziwym mistrzem skakania!

Przed tobą wiele wyzwań – od obracających się pił, przez kolce, aż po inne niebezpieczne pułapki. Aby je pokonać, będziesz musiał wykazać się zwinnością i umiejętnością podejmowania szybkich decyzji.

Trzy rozdziały obejmujące aż TRZYDZIEŚCI emocjonujących poziomów o unikalnym projekcie, z których każdy stawia przed graczem inne wyzwanie. Od prostych etapów dla początkujących po wymagające poziomy dla doświadczonych graczy. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zostać mistrzem skakania? – czytamy w opisie gry.