InZOI zadebiutuje na Steam w niskiej cenie. Twórcy stawiają: „graczy ponad zysk”

Studio przedstawiło również roadmapę rozwoju swojej gry do końca bieżącego roku.

Już 28 marca we wczesnym dostępie zadebiutuje InZOI, czyli koreańska odpowiedź na The Sims. Niedawno studio zaprezentowało nowy zwiastun, który pokazywał uroki miasta Dowon, a na nieco ponad tydzień przed premierą ich gry odbyła się transmisja, na której ujawniono szczegóły nadchodzącego debiutu produkcji. Oprócz planów regularnych uaktualnień, drugą najważniejszą informacją była cena gry, która zaskoczyła wielu graczy.

InZOI – podano cenę gry na Steam

Chociaż InZOI wygląda jak gra AAA i mogłaby zostać wyceniona jak inne gry z tego segmentu, to deweloperzy nie chcą drenować portfeli swoich konsumentów. Gra została wyceniona na 39,99 dolarów, więc polska cena powinna oscylować wokół 160-180 zł. Na planszy ogłaszającej cenę InZOI znalazło się krótkie hasło: „gracze ponad zysk”, co szczególnie spodobało się fanom. Dodatkową sympatię graczy studio zaskarbiło sobie informacją, że do zakończenia wczesnego dostępu wszystkie dodatki i aktualizacje zostaną udostępnione całkowicie za darmo. Deweloperzy liczą również na pomoc fanów, którzy sami będą rozszerzać i rozbudowywać świat gry o nowe elementy.