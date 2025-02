Daniel Vavra przekonał graczy do pozytywnego oceniania Kingdom Come: Deliverance 2. Średnia ocen znacznie wzrosła

Od czasu premiery Kingdom Come: Deliverance 2 pojawiło się wiele bardzo odmiennych opinii o grze, jednak to te pozytywne przeważają zarówno wśród graczy Steama, jak i w serwisie Metacritic. Ostatnio szef studia Warhorse stojącego za projektem wyśmiał recenzentów wystawiających niskie noty grze - wczoraj znów wypowiedział się w kwestii ocen nawołując fanów do działania.

Kingdom Come: Deliverance 2 - odpowiedź twórców na review bombing

Daniel Vavra podzielił się na Twitterze/X swoją opinią odnośnie recenzji wystawionych przez fanów na Metacritic. Uwagę dewelopera przykuły skrajnie negatywne oceny, 0/10 oraz 1/10, które mają być botami kontrolowanymi przez Anti Woke Warriors - to określenie wymyślił właśnie szef studia odpowiedzialnego za Kingdom Come: Deliverance 2. Są to osoby mające spore zastrzeżenia do kulturowej różnorodności, jaka według nich pojawiła się nowej produkcji.

Wczytywanie ramki mediów.