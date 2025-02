Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 wyśmiewa recenzje. Padło porównanie do Dragon Age: The Veilguard

Daniel Vávra w swoim stylu skomentował niepochlebne recenzje Kingdom Come: Deliverance 2.

Dzisiaj swoją oficjalną premierę ma Kingdom Come: Deliverance 2, czyli długo oczekiwana kontynuacja hitu z 2018 roku od Warhorse Studios. Jeszcze wczoraj zeszło embargo na recenzje, z których wynika, że mamy do czynienia z jednym z pierwszych mocnych kandydatów do tytułu gry roku. Produkcja zebrała bardzo dobre opinie od recenzentów, ale nie wszystkim kolejne przygody Henryka spodobały się w równym stopniu. W brytyjskim Eurogamerze Kingdom Come: Deliverance 2 otrzymało ocenę 6/10, na co w swoim stylu postanowił odpowiedzieć Daniel Vávra. Kingdom Come: Deliverance 2 – twórca gry wyśmiewa niepochlebne recenzje Twórca gry opublikował wpis w serwisie X, gdzie podzielił się dwoma screenami, które prezentują recenzje Eurogamera pierwszej i drugiej części Kingdom Come: Deliverance. Vávra wyśmiał podejście serwisu, zauważając, że pierwsza odsłona nie otrzymała żadnej oceny.

Wasze zaufane źródło wiadomości o grach! Ostatnim razem odmówili nam wystawienia oceny Wczytywanie ramki mediów. Warto jednak wspomnieć, że w lutym 2015 roku Eurogamer zmienił system oceniania gier i zrezygnowali z wystawiania ocen. Również Wiedźmin 3: Dziki Gon nie otrzymał żadnej noty, a jedynie znaczek „Eurogamer Essential”, który przeznaczony był dla najlepszych gier. Z kolei pierwsza odsłona Kingdom Come: Deliverance nie otrzymała nawet znaczka z rekomendacją, dla polecanych produkcji. Nie była to jedyna recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 skrytykowana przez Vávrę. Dostało się również opinii serwisu GamesHub, której to recenzent wystawił ocenę 5/10. Twórca gry pożalił się w serwisie X, że przez tę notę ich produkcja straciła wynik 90% na Metacritic (obecnie ma 87% z 50 recenzji). Zaufane źródło wiadomości. Misja zakończona sukcesem. Nie mamy już 90% wyniku Metacritic. Bądźcie dumni ze swoich doskonałych standardów dziennikarskich! Wczytywanie ramki mediów.

W komentarzach gracze są oburzeni wystawianiem tak niskich ocen grze. Jedna z osób postanowiła wrócić jeszcze do recenzji z Eurogamera, zestawiając ze sobą oceny Kingdom Come: Deliverance 2 i Dragon Age: The Veilguard, która to gra BioWare otrzymała od serwisu maksymalną ocenę. Wczytywanie ramki mediów. Przypomnijmy, że premierę Kingdom Come: Deliverance 2 wyznaczono na 4 lutego. Tytuł pojawi się na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 - odważnym szczęście naprawdę sprzyja

