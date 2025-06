Dakota Johnson z Madame Web nie ma dobrego zdania o Hollywood. "Ludzie nie chcą ciągłych remake'ów"

Myślę, że jest trudno, gdy decyzje kreatywne są podejmowane przez komitet, i jest trudno, gdy decyzje kreatywne są podejmowane przez ludzi, którzy tak naprawdę nie oglądają filmów ani nic o nich nie wiedzą, a to właśnie często się zdarza.

Choć Johnson nie traci nadziei i wierzy, że wciąż istnieje rynek na oryginalne, autorskie historie, trudno nie zauważyć, że to właśnie wysokobudżetowe remaki i kontynuacje – jak wchodząca do kin wersja live-action Jak wytresować smoka – wciąż dominują box office i popkulturę. Jej uwagi prowokują do szerszej refleksji — czy publiczność naprawdę chce nowości, czy raczej bezpiecznych, znajomych treści? Czy jako widzowie jesteśmy coraz bardziej wymagający, czy może przeciwnie – przyzwyczajeni do powtarzalnych form?

Inne pytanie otwarte brzmi: gdyby Madame Web osiągnęła komercyjny sukces, porównywalny z sukcesem Pięćdziesięciu twarzy Greya, aktorka także krytykowałaby Hollywood za powtarzalność i brak oryginalności?