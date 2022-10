Dahmer gorszy tylko od Stranger Things 4. Niesamowita oglądalność serialu Netflixa

Między 26 września a 2 października Dahmer oglądany był przez 299,84 mln godzin, co czyni go drugim najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem w ciągu tygodnia. Jedynie Stranger Things 4 zaliczyło wyższą oglądalność, zaś patrząc na wszystkie produkcje platformy, to jeszcze tylko Squid Game z wynikiem 571,60 mln godzin, mogło pochwalić się lepszym wynikiem.

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera jednym z najpopularniejszych seriali wszech czasów

Zaledwie po dwunastu dniach od premiery łączne czas oglądalności Dahmera wyniósł rewelacyjne 496,1 mln godzin. Tym samym serial zajął już dziewiąte miejsce na liście najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali Netflixa w historii. Produkcja ma jednak jeszcze 16 dni, aby wyśrubować swój rekord na liście.