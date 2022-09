Netflix ma wielki hit. To najpopularniejszy nowy serial platformy w 2022 roku

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera zaliczył piąty najwyższy wynik w historii Netflixa. Lepsze uzyskały tylko Squid Game (571,760 mln), All of Us Are Dead (236,230 mln), czwarty sezon Stranger Things (286,790 mln) oraz drugi sezon Bridgertonów (251,740 mln). Jednak tylko najnowsza seria Stranger Things uzyskała lepszy wynik w ciągu trzech pierwszych dni od swojej premiery.