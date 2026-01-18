„To nie jest Lara Croft”. W sieci rozpętała się burza po ujawnieniu pierwszego zdjęcia serialu Amazon

Co ciekawe, fani zmienili front i teraz bronią serialu po tym, jak został skrytykowany w mediach społecznościowych przez pewien sklep.

Serial Amazona Tomb Raider w końcu nabiera kształtów, a ujawnienie pierwszego wizerunku Sophie Turner w roli Lary Croft wywołało w sieci prawdziwą burzę. Turner, znana z roli Sansy Stark w Grze o Tron, pojawia się w charakterystycznym turkusowym topie. Nie każdemu spodobało się to ujawnienie.

„To nie jest Lara Croft” zwraca uwagę GameStop, za co zbiera krytyczne komentarze

Po ujawnieniu wizerunku Sophie Turner w roli Lary Croft w nadchodzącym serialu Amazona, w sieci wybuchła dyskusja. GameStop, amerykańska sieć sklepów z grami i nie tylko, retweetując pierwsze zdjęcie aktorki w kultowym turkusowym topie, napisał: „to nie jest Lara Croft”. Post wywołał falę krytyki internautów, którzy pytali, dlaczego firma w ogóle komentuje casting.