Blizzard poprawia Diablo 4 na starcie nowego sezonu. A ten może być wyraźnie krótszy niż zwykle

Blizzard szybko reaguje na problemy w Sezonie Rzezi. Nie wszystkie poprawki spodobały się społeczności.
Nowy sezon w Diablo 4 dopiero wystartował, a Blizzard już wprowadza pierwsze poprawki. Studio opublikowało informacje o zmianach, dotyczących dwóch hotfixów dla sezonu 12, które rozwiązują kilka problemów zgłaszanych przez graczy w pierwszych dniach rozgrywki. Aktualizacje trafiły już na serwery i działają w wersji live gry.
Sezon Rzezi zadebiutował 11 marca i wprowadził kilka nowych mechanik. Najbardziej charakterystyczną z nich jest możliwość przemiany w legendarnego przeciwnika – Rzeźnika. Powracają także serie zabójstw (Killstreaks), znane z Diablo 3, które nagradzają graczy za szybkie eliminowanie kolejnych fal wrogów. Jednocześnie Blizzard zdecydował się na kilka kontrowersyjnych zmian w balansie, między innymi ograniczając ilość doświadczenia zdobywanego z bossów świata i bossów leż.
Pierwszy hotfix pojawił się 12 marca i naprawił błąd związany z kapliczkami rzezi, które generowały większą liczbę przeciwników niż zakładano. Dzień później twórcy opublikowali drugą poprawkę. Usunięto część komunikatów dźwiękowych dotyczących Killstreaków – zdaniem części graczy wprowadzały one zamieszanie podczas walki. Ta zmiana spotkała się jednak z krytyką społeczności, a niektórzy gracze twierdzą, że sezon „stracił przez to część swojego charakteru”.
Drugi hotfix naprawił także błąd blokujący postęp w zadaniu sezonowym A Taste of Power. Ostatnia poprawka dotyczyła z kolei runy Ceh, która w niektórych przypadkach nie przyzywała wilków zgodnie z założeniami mechaniki.
Wszystko wskazuje też na to, że 12. sezon może być krótszy niż poprzednie. Sezon Rzezi rozpoczął się 11 marca i najprawdopodobniej potrwa do premiery dodatku Diablo IV: Lord of Hatred, zaplanowanej na 28 kwietnia. Po debiucie DLC do gry trafi bowiem wiele nowych mechanik i zawartości, które trudno byłoby wpasować w już trwający sezonowy cykl rozgrywki.
