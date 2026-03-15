Blizzard poprawia Diablo 4 na starcie nowego sezonu. A ten może być wyraźnie krótszy niż zwykle

Blizzard szybko reaguje na problemy w Sezonie Rzezi. Nie wszystkie poprawki spodobały się społeczności.

Nowy sezon w Diablo 4 dopiero wystartował, a Blizzard już wprowadza pierwsze poprawki. Studio opublikowało informacje o zmianach, dotyczących dwóch hotfixów dla sezonu 12, które rozwiązują kilka problemów zgłaszanych przez graczy w pierwszych dniach rozgrywki. Aktualizacje trafiły już na serwery i działają w wersji live gry.

Diablo 4 – Sezon Rzezi z pierwszymi poprawkami

Sezon Rzezi zadebiutował 11 marca i wprowadził kilka nowych mechanik. Najbardziej charakterystyczną z nich jest możliwość przemiany w legendarnego przeciwnika – Rzeźnika. Powracają także serie zabójstw (Killstreaks), znane z Diablo 3, które nagradzają graczy za szybkie eliminowanie kolejnych fal wrogów. Jednocześnie Blizzard zdecydował się na kilka kontrowersyjnych zmian w balansie, między innymi ograniczając ilość doświadczenia zdobywanego z bossów świata i bossów leż.