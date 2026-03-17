Szósty sezon w Test Drive Unlimited: Solar Crown wprowadzi kilka nowych samochodów

Poznaliśmy listę samochodów, które trafią do gry Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Studio KT Racing ujawniło pełną listę samochodów, które pojawią się w szóstym sezonie gry Test Drive Unlimited: Solar Crown. Ostatnim potwierdzonym modelem jest Alpine A110 R Ultime, czyli limitowana, torowa wersja francuskiego coupe, która po raz pierwszy trafi do gry wyścigowej. Nowe samochody trafią do Test Drive Unlimited: Solar Crown Model A110 R Ultime to najbardziej ekstremalna odmiana sportowego samochodu od Alpine. Auto napędza zmodyfikowany 1,8-litrowy turbodoładowany, czterocylindrowy silnik, generujący około 345 KM. Dzięki temu jest to zdecydowanie najmocniejsza wersja A110. Samochód wyróżnia się także elementami poprawiającymi osiągi, jak choćby dużym tylnym skrzydłem zwiększającym docisk aerodynamiczny, dodatkowymi usprawnieniami aero oraz obniżoną masą, która poprawia zwinność auta. Według producenta model ten potrafi pokonać tor Nurburgring Nordschleife o około 20 sekund szybciej niż standardowa wersja A110 R.

W grze samochód będzie można odblokować po osiągnięciu 1 poziomu przepustki Solar Pass w sezonie 6. A110 R Ultime jest jednym z sześciu nowych modeli, które pojawią się w grze wraz ze startem sezonu. Oto pełna lista samochodów: Alpine A110 R Ultime – nagroda Solar Pass poziom 1

Lamborghini Temerario – nagroda Solar Pass poziom 15

Pininfarina B95 – nagroda Solar Pass poziom 50

Mercedes-Benz SLS AMG Black Series – sklep online

Pagani Huayra Roadster – włoski salon samochodowy w grze

Bentley Continental GTC Speed Edition 12 – sklep online

Nowy model Lamborghini Temerario zastąpi w grze wcześniejszego Huracana jako nagrodę na wyższym poziomie Solar Pass. Elektryczny hipersamochód Pininfarina B95 będzie jedną z najbardziej prestiżowych nagród sezonu, odblokowywaną dopiero na 50 poziomie. Szczególnie ważną nowością jest powrót marki Pagani do serii Test Drive Unlimited. Model Pagani Huayra Roadster będzie dostępny w wirtualnym włoskim salonie za 13,5 miliona Solar Coin. Twórcy zapowiedzieli również, że w jednej z późniejszych aktualizacji po premierze sezonu zostanie ulepszony dźwięk agresywnego silnika V12 w tym modelu. Szósty sezon wprowadzi nie tylko nowe samochody. Do gry powrócą także misje detektywistyczne znane z Test Drive Unlimited 2. W ich trakcie gracze będą musieli śledzić wskazane pojazdy, nie dając się wykryć. Dodatkowo twórcy zapowiedzieli interaktywne sklepy odzieżowe na wyspie Ibiza, oficjalne części tuningowe Audi Sport Performance Parts dla modelu Audi R8 RWS. Dokładna data premiery sezonu 6 nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo jednak, że aktualizacja pojawi się pod koniec marca.