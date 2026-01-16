Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy twórcy Stranger Things 5 korzystali z ChatGPT? Reżyserka tłumaczy, a fani nie wierzą

Jakub Piwoński
2026/01/16 09:30
1
0

Kurz po premierze Stranger Things powoli opadał, tymczasm pojawił się film dokumentlany, który podsycił plotki.

Wokół finałowego, piątego sezonu Stranger Things narosły w sieci kontrowersje. Po premierze dokumentu Netfliksa Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5 część widzów zaczęła sugerować, że bracia Duffer mogli korzystać z ChatGPT podczas pracy nad scenariuszem. Spekulacje szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, zwłaszcza na X i TikToku, gdzie krytyka zakończenia serialu połączyła się z obawami dotyczącymi sztucznej inteligencji.

Stranger Things 5
Stranger Things 5

Stranger Things 5 i ChatGPT – plotki czy fakty?

Do sprawy odniosła się reżyserka dokumentu, Martina Radwan, w rozmowie z The Hollywood Reporter. Zapytana wprost, czy widziała użycie ChatGPT w trakcie pracy nad sezonem, odpowiedziała sceptycznie, podważając samą tezę, że narzędzie mogło być wykorzystywane do pisania scenariusza. Zaznaczyła przy tym, że wiele osób – także ona – korzysta z takich programów wyłącznie w celach researchowych.

Jak można napisać fabułę z 19 postaciami i używać ChatGPT?

Radwan zwróciła uwagę, że proces powstawania scenariuszy nie polega na mechanicznym „pisaniu” odcinków, lecz na intensywnej wymianie pomysłów i wspólnym rozwijaniu historii. Jej zdaniem stworzenie spójnej fabuły z udziałem kilkunastu postaci przy pomocy generatywnej AI jest mało realistyczne. Reżyserka stanowczo zaprzeczyła również, by była świadkiem nieetycznego użycia sztucznej inteligencji w pokoju scenarzystów.

GramTV przedstawia:

Nie, oczywiście, że nie. Byłam świadkiem wymiany myśli. Byłam świadkiem rozmowy. Ludzie myślą, że „pokój scenarzystów” oznacza, że ​​ludzie siedzą tam i piszą. Nie, to wymiana myśli. To rozwój historii. I oczywiście, w swoim kreatywnym umyśle dokonujesz pewnych zmian, a potem wracasz [do scenariusza]. Myślę, że bycie świadkiem tego w pokoju scenarzystów to wielki przywilej i dar.

Cała sytuacja wpisuje się w szerszy problem Hollywood, gdzie wraz z rozwojem AI rośnie nieufność widzów wobec procesów twórczych. I wpisuje się także w niezadowolenie fanów dotyczące finału seriali i postulowanie nakręcenia alternatywnej wersji. Rozczarowani fani coraz częściej szukają technologicznego wytłumaczenia dla narracyjnych decyzji, które nie spełniły ich oczekiwań.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/did-stranger-things-creators-use-chatgpt-to-write-season-5-netflix-controversy-addressed-by-director/

Popkultura
Netflix
science fiction
Stranger Things
Bracia Duffer
ChatGPT
Stranger Things 5
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:04

Ludzie po prostu zmyślają żeby znaleźć ujście na swoje niezadowolenie. 




