Czy twórcy Stranger Things 5 korzystali z ChatGPT? Reżyserka tłumaczy, a fani nie wierzą

Wokół finałowego, piątego sezonu Stranger Things narosły w sieci kontrowersje. Po premierze dokumentu Netfliksa Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5 część widzów zaczęła sugerować, że bracia Duffer mogli korzystać z ChatGPT podczas pracy nad scenariuszem. Spekulacje szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, zwłaszcza na X i TikToku, gdzie krytyka zakończenia serialu połączyła się z obawami dotyczącymi sztucznej inteligencji.

Stranger Things 5 i ChatGPT – plotki czy fakty?

Do sprawy odniosła się reżyserka dokumentu, Martina Radwan, w rozmowie z The Hollywood Reporter. Zapytana wprost, czy widziała użycie ChatGPT w trakcie pracy nad sezonem, odpowiedziała sceptycznie, podważając samą tezę, że narzędzie mogło być wykorzystywane do pisania scenariusza. Zaznaczyła przy tym, że wiele osób – także ona – korzysta z takich programów wyłącznie w celach researchowych.