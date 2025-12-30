Fani Stranger Things żądają alternatywnej wersji finałowego sezonu. Jeden z odcinków oceniony najniżej w historii serialu

Problem w tym, że inna wersja nie istnieje.

Finałowy sezon Stranger Things notuje rekordowe wyniki oglądalności. Ale najwyraźniej nie podoba się fanom. Narasta sprzeciw części widzów wobec decyzji scenariuszowych. W sieci wybuchła fala krytyki, a rozczarowani fani zaczęli domagać się ujawnienia innej, rzekomo ukrytej wersji końcowych odcinków. Petycja w tej sprawie, opublikowana na change.org, zebrała już ponad 300 tysięcy podpisów i wciąż zyskuje kolejnych zwolenników. Fani domagają się innej wersji finałowego sezonu Internauci porównują całą sytuację do głośnej kampanii na rzecz Snyder Cut filmu Liga Sprawiedliwości. Ich zdaniem Netflix miał zrezygnować z części nakręconego materiału do piątego sezonu, przez co finał historii stracił spójność i emocjonalną siłę. Autorzy petycji przekonują, że wypowiedzi aktorów oraz wcześniejsze zapowiedzi nie znajdują odzwierciedlenia w tym, co ostatecznie trafiło na ekrany. Twórcy i aktorzy stanowczo zaprzeczają jednak istnieniu alternatywnej wersji finału.

Oliwy do ognia dolały doniesienia cytowane przez portal MovieWeb. Według nich w sieci miały krążyć anonimowe dokumenty opisujące sceny, które nie znalazły się w finalnej wersji sezonu. Wśród pominiętych wątków wymienia się m.in. mocniejsze rozwinięcie relacji między Willem a Mike’iem — element szczególnie ważny dla części fanów, którzy uznali sposób poprowadzenia tej historii za niezręczny i rozczarowujący. Fani powinni mieć wpływ na kierunek, w którym rozwija się serial – czytamy na stronie internetowej – Wszyscy są wyraźnie niezadowoleni z tej (drugiej) części 5. sezonu. Ilość wskazówek i informacji pochodzących od aktorów oraz z wywiadów nie zgadza się z wydarzeniami odcinków, które otrzymaliśmy. Chcemy, aby "Stranger Things" zostawiło po sobie dziedzictwo, a nie było postrzegane jako serial, któremu się to nie udało z powodu słabego scenariusza.

Głos w sprawie zabrał m.in. Randy Havens, odtwórca roli pana Clarke’a, który jasno uciął spekulacje. – Nie ma czegoś takiego jak „Snyder Cut” tego serialu. Proszę, nie wierzcie we wszystko, co przypadkowe osoby publikują w internecie – napisał aktor w mediach społecznościowych. Skala niezadowolenia znalazła odzwierciedlenie w ocenach. Przedostatni, siódmy odcinek pt. Most, wieńczący drugą część piątego sezonu, zebrał najgorsze noty w historii całego serialu. Na IMDb epizod ten ma obecnie zaledwie 5,4/10, co jest wyjątkowo niskim wynikiem, zwłaszcza że wystawiło go około 108 tysięcy użytkowników. Warto przy tym pamiętać, że 1 stycznia premierę będzie miał ostatni odcinek — pozostaje więc mieć nadzieję, że twórcy przygotowali finał, który przynajmniej częściowo zrehabilituje produkcję w oczach najbardziej rozczarowanych widzów.

