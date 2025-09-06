Czy to największy błąd Sony Pictures? Najnowszy hit Netflixa sprzedany platformie za grosze

Sony mogło mieć wielki kinowy przebój, ale zdecydowali się sprzedać film Netflixowi. Prezes wytwórni twierdzi, że to jednak nie takie proste.

Animowany film K-popowe łowczynie demonów okazał się ogromnym fenomenem, nie tylko zdobywając pierwsze miejsce w globalnych rankingach Netflixa, ale także odnosząc niespodziewany sukces podczas ograniczonej dystrybucji kinowej. Produkcja stała się popkulturowym zjawiskiem, które połączyło tematykę K-popu z widowiskową walką z demonami. Platforma zamierza uczynić z K-popowych łowczyń demonów nową serię i już trwają pracę nad kontynuacją oraz spin-offami. Fani zaczęli więc zastanawiać się, czy Sony Pictures nie żałuje sprzedaży swojego filmu Netflixowi. Teraz głos w sprawie zabrał Ravi Ahuja, dyrektor generalny Sony, które odpowiadało za produkcję.

W rozmowie z TheWrap producent przyznał, że choć dziś, patrząc na skalę sukcesu, można zastanawiać się nad pełną dystrybucją kinową, to decyzja o premierze na Netflixie była wówczas najrozsądniejsza.

Oczywiście z perspektywy czasu, kiedy widać jak ogromnym hitem okazał się film, można się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby wprowadzić go do kin. To jednak bardzo specyficzna produkcja związana z K-popem. Netflix pokrył pełne koszty, a nawet zapewnił nam dodatkowy zysk. W tamtym momencie to miało sens – podkreślił Ahuja.

Dodał również, że decyzja o dystrybucji streamingowej pozwoliła filmowi dotrzeć do szerokiej, międzynarodowej publiczności: