Ten niepozorny film może stać się największym hitem Netflixa w historii. Absolutne szaleństwo wobec nowej produkcji

Przed premierą nikt nie przypuszczał, że to będzie hit na tak dużą skalę.

Szczerze mówiąc, jestem oszołomiony sukcesem K-popowych łowczyń demonów. To ten typ filmu, który powinien mieć niszową publiczność, a nie całkowicie zdominować globalne listy Netfliksa przez siedem tygodni z rzędu. Kto mógł przewidzieć, że wystylizowany, walczący z demonami girlsband K-popowy stanie się kolejnym wielkim IP Netfliksa? - napisał Kasey Moore z What’s On Netflix.

K-popowe łowczynie demonów mogą stać się numerem jeden Netflixa

Minęło siedem tygodni od premiery filmu K-popowe łowczynie demonów, a liczby wyświetleń na Netfliksie wciąż nie przestają zaskakiwać. Animowana komedia akcji bije rekord za rekordem i wygląda na to, że nic jej nie zatrzyma. Film, który według wielu miał trafić do wąskiej niszy fanów k-popu oraz animacji, stał się globalnym fenomenem i od siedmiu tygodni nie opuszcza czołówki światowego rankingu Netfliksa.

Aktualnie K-popowe łowczynie demonów zajmuje czwarte miejsce wśród najchętniej oglądanych anglojęzycznych filmów oryginalnych Netfliksa w historii, z imponującym wynikiem 159 milionów odtworzeń Do pobicia Czerwonej noty, dotychczasowego lidera od 2021 roku, brakuje już tylko 58 milionów.

Co ciekawe, Netfliks również nie spodziewał się takiego hitu. Film został pierwotnie opracowany przez Sony Pictures Animation, a dopiero pod koniec zeszłego roku sprzedany platformie. Od pierwszej zapowiedzi do premiery minęły prawie cztery lata.

K-popowe łowczynie demonów opowiada o tajnej grupie k-popowej, która po godzinach zamienia się w pogromczynie demonów. Krytycy nie szczędzą pochwał i film ma 97% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes oraz ocenę 76/100 na Metacritic.

„Matematyka zaczyna działać na korzyść K-popowych łowczyń demonów” – zauważa Moore. Film ma jeszcze 44 dni, zanim przestanie być liczony w oficjalnym oknie Netfliksa Top 10.