Netflix wreszcie ma kinowy hit. Tyle że wcale się z tego nie cieszy

Już wcześniej informowaliśmy, jak wielkim hitem okazał się film K-popowe łowczynie demonów na platformie Netflix. Teraz okazuje się, że film jest hitem także w kinach. Ale nie jest to powód do radości dla giganta medialnego. Miliony dolarów z kas biletowych? Nie ma to znaczenia w świetle długotrwałej oglądalności.

20 mln dolarów? Netflix nie świętuje

Netflix zdecydował się wypuścić film do kin. Co z tego wyszło? Wielkie zaskoczenie. Sierpień okazał się wyjątkowo słaby, dlatego właściciele multipleksów liczyli, że przebój utrzyma się w repertuarze dłużej. Film niespodziewanie wyprzedał 1300 seansów w całych Stanach Zjednoczonych – granych wyłącznie w weekendy, bez większej promocji i bez wsparcia ze strony sieci kin AMC – i zgarnął 20 milionów dolarów, debiutując na pierwszym miejscu w amerykańskim box office. Co na to Netflix?