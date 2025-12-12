Wielkie studia bały się dystrybuować ten film animowany. Zwiastun pokazuje, dlaczego

Nie chce się wierzyć, że to adaptacja książki George’a Orwella. Czy reżyser, swego czasu związany z Władcą Pierścieni, właśnie zaryzykował swoja reputację?
Wygląda na to, że długo oczekiwana animowana adaptacja Folwarku zwierzęcego George’a Orwella w reżyserii Andy’ego Serkisa zmierza w zupełnie innym kierunku niż można by się spodziewać. Zwiastun, który właśnie trafił do sieci, zdaje się zapowiadać film o jasnej, błyszczącej i niemal kapryśnej estetyce – wybór stylistyczny tak odległy od mrocznej satyry Orwella, że trudno go nie odebrać jako zdradę literackiego oryginału.
Folwark zwierzęcy – czy właśnie zapowiedziano animowaną klapę?
Produkcja, nad którą Serkis pracuje od niemal 15 lat, powstała na podstawie scenariusza Nicholasa Stollera (Muppety) i zgromadziła imponującą obsadę: Setha Rogena, Steve’a Buscemiego, Glenn Close, Kierana Culkina, Woody’ego Harrelsona, Kathleen Turner oraz samego reżysera. Jednak mimo gwiazdorskiego wsparcia i technologii performance capture, która wcześniej pozwoliła Serkisowi tworzyć przełomowe animacje cyfrowe, film nie przypomina w tonie książkowego pierwowzoru.
Festiwalowa prezentacja w Annecy spotkała się ze stonowaną reakcją krytyków. Widzowie szybko zauważyli, że ponura satyra Orwella została zastąpiona przyjazną dla rodziny narracją, a w nieoczekiwany sposób wplecione żarty prymitywne, w tym o puszczaniu bąków, dodają całości infantylnego wymiaru. Decyzja ta, zamiast przybliżać młodemu widzowi literackie przesłanie, raczej je rozmywa.
Co więcej, zanim projekt znalazł zainteresowanie Warner Bros., nikt nie chciał podjąć się jego dystrybucji – dopiero studio Angel, działające w oparciu o wiarę religijną, dało zielone światło produkcji. Serkis, znany ze swych aktorskich występów – głównie we Władcy Pierścieni i serii Planeta małp – oraz pracy jako reżyser przy Mowgli: Legenda dżungli i Venom 2, tym razem zaryzykował znaczną reinterpretację klasyka. Pozostaje pytanie, czy efekt końcowy przekona widzów, czy stanie się jednym z bardziej kontrowersyjnych przypadków literackiej adaptacji w animacji.
