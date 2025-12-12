Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielkie studia bały się dystrybuować ten film animowany. Zwiastun pokazuje, dlaczego

Jakub Piwoński
2025/12/12 21:30
0
0

Nie chce się wierzyć, że to adaptacja książki George’a Orwella. Czy reżyser, swego czasu związany z Władcą Pierścieni, właśnie zaryzykował swoja reputację?

Wygląda na to, że długo oczekiwana animowana adaptacja Folwarku zwierzęcego George’a Orwella w reżyserii Andy’ego Serkisa zmierza w zupełnie innym kierunku niż można by się spodziewać. Zwiastun, który właśnie trafił do sieci, zdaje się zapowiadać film o jasnej, błyszczącej i niemal kapryśnej estetyce – wybór stylistyczny tak odległy od mrocznej satyry Orwella, że trudno go nie odebrać jako zdradę literackiego oryginału.

Folwark zwierzęcy
Folwark zwierzęcy

Folwark zwierzęcy – czy właśnie zapowiedziano animowaną klapę?

Produkcja, nad którą Serkis pracuje od niemal 15 lat, powstała na podstawie scenariusza Nicholasa Stollera (Muppety) i zgromadziła imponującą obsadę: Setha Rogena, Steve’a Buscemiego, Glenn Close, Kierana Culkina, Woody’ego Harrelsona, Kathleen Turner oraz samego reżysera. Jednak mimo gwiazdorskiego wsparcia i technologii performance capture, która wcześniej pozwoliła Serkisowi tworzyć przełomowe animacje cyfrowe, film nie przypomina w tonie książkowego pierwowzoru.

Festiwalowa prezentacja w Annecy spotkała się ze stonowaną reakcją krytyków. Widzowie szybko zauważyli, że ponura satyra Orwella została zastąpiona przyjazną dla rodziny narracją, a w nieoczekiwany sposób wplecione żarty prymitywne, w tym o puszczaniu bąków, dodają całości infantylnego wymiaru. Decyzja ta, zamiast przybliżać młodemu widzowi literackie przesłanie, raczej je rozmywa.

GramTV przedstawia:

Co więcej, zanim projekt znalazł zainteresowanie Warner Bros., nikt nie chciał podjąć się jego dystrybucji – dopiero studio Angel, działające w oparciu o wiarę religijną, dało zielone światło produkcji. Serkis, znany ze swych aktorskich występów – głównie we Władcy Pierścieni i serii Planeta małp – oraz pracy jako reżyser przy Mowgli: Legenda dżungli i Venom 2, tym razem zaryzykował znaczną reinterpretację klasyka. Pozostaje pytanie, czy efekt końcowy przekona widzów, czy stanie się jednym z bardziej kontrowersyjnych przypadków literackiej adaptacji w animacji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/12/animal-farm-trailer

Tagi:

Popkultura
film animowany
Andy Serkis
Animal Farm
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112