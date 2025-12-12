Wielkie studia bały się dystrybuować ten film animowany. Zwiastun pokazuje, dlaczego

Nie chce się wierzyć, że to adaptacja książki George’a Orwella. Czy reżyser, swego czasu związany z Władcą Pierścieni, właśnie zaryzykował swoja reputację?

Wygląda na to, że długo oczekiwana animowana adaptacja Folwarku zwierzęcego George’a Orwella w reżyserii Andy’ego Serkisa zmierza w zupełnie innym kierunku niż można by się spodziewać. Zwiastun, który właśnie trafił do sieci, zdaje się zapowiadać film o jasnej, błyszczącej i niemal kapryśnej estetyce – wybór stylistyczny tak odległy od mrocznej satyry Orwella, że trudno go nie odebrać jako zdradę literackiego oryginału.

Folwark zwierzęcy – czy właśnie zapowiedziano animowaną klapę?

Produkcja, nad którą Serkis pracuje od niemal 15 lat, powstała na podstawie scenariusza Nicholasa Stollera (Muppety) i zgromadziła imponującą obsadę: Setha Rogena, Steve’a Buscemiego, Glenn Close, Kierana Culkina, Woody’ego Harrelsona, Kathleen Turner oraz samego reżysera. Jednak mimo gwiazdorskiego wsparcia i technologii performance capture, która wcześniej pozwoliła Serkisowi tworzyć przełomowe animacje cyfrowe, film nie przypomina w tonie książkowego pierwowzoru.