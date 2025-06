Wysoki budżet filmu Superman utrudni osiągnięcie kasowego sukcesu? Wiemy ile dokładnie kosztuje film Jamesa Gunna

Niedawno pisaliśmy, że James Gunn inspirował się japońskim filmem Godzilla Minus One przy tworzeniu nowego Supermana. Choć podziwia go za emocjonalną głębię i dramatyzm, zdecydowanie nie wziął przykładu z jego oszczędnego budżetu — zaledwie 15 mln dolarów. Nowy film o Supermanie zdecydowanie wpisuje się pod względem budżetu produkcji w hollywoodzkie standardy.

Znany jest budżet filmu Superman

Jak podaje The Wrap, Superman Gunna ma kosztować aż 225 milionów dolarów. Dokładnie tyle samo kosztował Człowiek ze stali Zacka Snydera z 2013 roku. Nieco mniej kosztował Superman: Powrót Bryana Singera z 2006 roku, który pochłonął około 204 mln dolarów. Ten drugi film nie zdołał wyjść na prostą, bo zarobił zaledwie 390 milionów dolarów. To znacznie mniej, niż prawie 670 mln dolarów Człowieka ze stali, który w tamtym czasie otwierał uniwersum DC. Według szacunków, film nowy Superman od Jamesa Gunna będzie musiał zarobić co najmniej 700 mln dolarów na całym świecie, aby wyjść na plus.