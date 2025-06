Superman czerpie nie tylko z komiksów. Ten film o słynnym potworze zainspirował Jamesa Gunna

Teraz do grona entuzjastów dołącza James Gunn. Twórca nowego filmu o Supermanie zdradził, że to właśnie film kaiju z 2023 roku miał duży wpływ twórczy na jego nadchodzące dzieło.

Okazuje się, że reżyser filmu Superman czerpał nie tylko z komiksów o superbohaterze. Zainspirowała go także najnowsza odsłona cyklu o Godzilli. FIlm Godzilla Minus One była ogromnym sukcesem nie tylko dla kultowej serii filmów o potworze, ale też dla całego japońskiego kina. Nakręcony za zaledwie 15 milionów dolarów film zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne — jako pierwszy w historii japońskiej produkcji — i zyskał uznanie największych reżyserów świata.

Godzilla Minus One zebrała pochwały nie tylko za spektakularne efekty wizualne i mistrzowskie sceny akcji, ale przede wszystkim za mocno osadzoną w realiach powojennej Japonii, poruszającą historię człowieka i jego traum. To właśnie takie połączenie wzniosłości z emocjonalną głębią Gunn chce oddać w swoim Supermanie.

Moim celem było stworzenie filmu takiego jak Godzilla Minus One, który przedstawiałby Godzillę, ale miał też świetny dramat ludzki. U podstaw jest ludzka historia. Relacja między Clarkiem Kentem i Lois Lane oraz Lexem Lutherem stanowi sedno dzieła – powiedział Gunn.

Zgodnie z przeciekami z materiałów promocyjnych i zapowiedzi figurek, w filmie pojawi się również gigantyczny kaiju – potwór, z którym Superman zmierzy się w widowiskowej sekwencji walki. Ale, jak zaznacza reżyser, to nie walka, lecz emocje mają stanowić serce filmu.

James Gunn dołącza tym samym do grona wielkich twórców, którzy wyrażali swój zachwyt Godzillą Minus One. Wśród fanów filmu jest wielu znanych reżyserów, w tym m.in. Steven Spielberg, Christopher Nolan, Bong Joon Ho. Niedawno informowaliśmy, że Takashi Yamazaki, twórca filmu, planuje już nową produkcję – wróci z kolejną odsłoną Godzilli. Choć swego czasu wiązano go ze współpracą z Marvelem, jak na razie pozostał nieugięty.