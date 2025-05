Mission: Impossible - The Final Reckoning zawodzi? To może być najgorsza odsłona serii

Odbyły się pierwsze pokazy Mission: Impossible — The Final Reckoning, czyli ostatniej odsłony kultowej serii z Tomem Cruisem. Film został pokazany wybranym dziennikarzom i krytykom, którzy po seansie podzielili się swoimi opiniami. Produkcja zebrała mieszane oceny i z jednej strony chwalone są widowiskowe sceny akcji oraz niezmienna gotowość Toma Cruise’a do wykonywania kaskaderskich popisów na własną rękę. Z drugiej jednak, wielu widzów wskazuje na nadmierną długość filmu, trwającą aż 170 minut jako istotny problem.

Jeśli finalne oceny w recenzjach pokryją się z dotychczasowymi opiniami, może to negatywnie wpłynąć na otwarcie filmu w box office. Obecne prognozy zakładają weekend otwarcia na poziomie około 80 milionów dolarów w Ameryce, ale liczby te mogą jeszcze spaść. Sytuacja robi się szczególnie napięta, jeśli weźmie się pod uwagę budżet produkcji – The Final Reckoning kosztował aż 400 milionów dolarów, a niektóre źródła sugerują, że kwota ta mogła być jeszcze wyższa. Aby film zaczął przynosić realny zysk, jego globalne przychody musiałyby przekroczyć miliard dolarów.

Na szybko – MI i Ghost Protocol mogłyby się zamieniać miejscami w zależności od mojego nastroju. Ale szczerze mówiąc, fakt, że Dead Reckoning było wyraźnym pudłem, a Final Reckoning to taki bajzel, tylko potwierdza moje wcześniejsze obawy typu: „Uh oh... podtekst staje się tekstem” dotyczące skądinąd bardzo dobrego Fallouta.

Mission: Impossible – The Final Reckoning to zbyt dużo materiału. Tom Cruise walczący z czasem, by uratować świat, jest tak intensywny jak zawsze, choć wcześniejsze części były po prostu bardziej zabawne. Ogólnie satysfakcjonujące, ale raczej przeciętna odsłona.

Mission: Impossible — The Final Reckoning jest nudne i nieudolne w sposób, którego nie spodziewałem się po tej serii. Sceny akcji są oczywiście niesamowite, ale jako ktoś, kto bardzo wspierał misję Cruise’a, by ratować kino i całą tę jego krucjatę – to był ogromny zawód.

Mission: Impossible — The Final Reckoning za bardzo ugrzęzło w technobełkocie i odniesieniach do poprzednich części. W finale wraca klasyczne Mission: Impossible, ale całość to długi seans z zaskakująco nieciekawymi lokacjami. Jest okej.

Mission: Impossible — The Final Reckoning momentami pokazuje serię w najlepszej formie – z wielkimi kaskaderskimi numerami i złożoną szpiegowską intrygą. Niestety, tonie w nostalgii i niepotrzebnych retconach, co pokazuje najgorsze cechy współczesnego kina franczyzowego. Pełna recenzja wkrótce.

Chociaż nie jest tak złe jak Skywalker. Odrodzenie, The Final Reckoning zdecydowanie jest z tej samej bajki. Przepełnione niepewnością, Mission: Impossible 8 przypomina „greatest hits” serii bez ładu i składu. Sceny nie mają początku ani końca, to chaotyczna paplanina – niekończący się potok ekspozycji i retrospekcji. Przegadane, nużące, przesadnie poważne i przekonane o własnej wielkości, zbyt wielu bohaterów i wątków, które prowadzą donikąd (po prostu kolejne postacie na ekranie). I do tego nie potrafi się zdecydować na nic konkretnego. Jeden świetny set piece to za mało, by zbudować film. Nie mogę uwierzyć, że Dead Reckoning teraz wydaje mi się lepsze.

Mission: Impossible — The Final Reckoning to paradoksalnie najmniej „akcyjna” część serii. Jest długa, przeładowana fabularnie, powtarzalna – ale kiedy sceny akcji trafiają w punkt? To po prostu miazga. Ogólnie mam mieszane uczucia. Wysokie wzloty, niskie upadki.

Trudno w to uwierzyć, ale Cruise i McQuarrie naprawdę dowieźli finał w Mission: Impossible — The Final Reckoning. To dla serii Mission: Impossible tym, czym The Dark Knight był dla Batmana. Wielki finał z olbrzymią stawką – nie mniej niż III wojna światowa – i wyszedłem z kina oszołomiony.

