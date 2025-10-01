Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy tak będzie wyglądał Wiedźmin 4? Gracze zachwyceni fanowskim projektem

Radosław Krajewski
2025/10/01 16:00
Niektórzy myśleli, że to oficjalne materiały pochodzące od CD Projekt Red.

Na premierę Wiedźmina 4 jeszcze trochę poczekamy, a niedawno dowiedzieliśmy się, że CD Projekt Red uwzględnić wydarzenia opisane w Rozdrożach kruków od Andrzeja Sapkowskiego. Obecnie fani tworzą swoje własne projekty oparte na dostępnych materiałach z czwartej części Wiedźmina, a jeden z nich szczególnie zachwycił graczy.

Wiedźmin 4 – wizualizacja interfejsu stworzona przez fana

Vralis-One na Reddicie stworzył swoje własne wyobrażenie interfejsu do Wiedźmina 4. Nie tylko na statycznych screenach, ale również na krótkim materiale wideo, tym samym oszukując część fanów, którzy myśleli, że to oficjalne materiały. Autor projektu przyznał, że inspiracją do stworzenia takiego interfejsy była oprawa graficzna znana z poprzedniej odsłony cyklu.

Cześć wszystkim. Stworzyłem prosty koncept UI i UX do Wiedźmina IV, aby poćwiczyć swoje umiejętności w projektowaniu interfejsów gier. Byłbym bardzo wdzięczny za szczere opinie – napisał twórca w swoim wpisie.

Podkreślił, że punktem wyjścia był interfejs Wiedźmina 3. W jego wersji medalion z paskiem zdrowia nadal znajduje się w lewym górnym rogu, mapa pozostaje po prawej stronie, a znaki, przedmioty i podstawowe komendy widnieją na dole ekranu.

Starałem się stworzyć coś znajomego dla fanów, w tym również dla mnie. Na przykład medalion z paskiem zdrowia pozostaje w lewym górnym rogu, mapa nadal jest po prawej stronie, a znaki, przedmioty i sterowanie znalazły się na dole. Dodałem także alternatywny, bardziej minimalistyczny układ inspirowany God of War, gdzie zamiast mapy widoczny jest kompas – wyjaśnił autor.

GramTV przedstawia:

Projekt zaczął powstawać tuż po publikacji pierwszego zwiastuna Wiedźmina 4. Jak przyznał jego autor, prace były rozwijane w wolnym czasie przez kolejne miesiące.

Większość pracy koncepcyjnej wykonałem w styczniu, zaraz po premierze zwiastuna, a potem ulepszałem projekt w wolnych chwilach. Z perspektywy czasu zrobiłbym to inaczej, bo teraz to historia Ciri, a nie Geralta, więc interfejs powinien wyraźniej oddawać jej perspektywę. Prawie wszystkie elementy graficzne wykorzystałem z poprzedniej gry, aby skupić się na innych aspektach projektu – dodał twórca.

Praca fana spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, choć nie zabrakło też sugestii ze strony społeczności. Wielu graczy wyraziło chęć zobaczenia bardziej przejrzystego i skromniejszego interfejsu, między innymi z mniejszym paskiem zdrowia. Pojawiły się też głosy za całkowitym usunięciem minimapy i zastąpieniem jej wskazówkami płynącymi z otoczenia.

Źródło:https://www.reddit.com/r/Witcher4/comments/1nq304l/witcher_iv_interface_in_motion

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

