Czy tak będzie wyglądał Wiedźmin 4? Gracze zachwyceni fanowskim projektem

Na premierę Wiedźmina 4 jeszcze trochę poczekamy, a niedawno dowiedzieliśmy się, że CD Projekt Red uwzględnić wydarzenia opisane w Rozdrożach kruków od Andrzeja Sapkowskiego. Obecnie fani tworzą swoje własne projekty oparte na dostępnych materiałach z czwartej części Wiedźmina, a jeden z nich szczególnie zachwycił graczy.

Wiedźmin 4 – wizualizacja interfejsu stworzona przez fana

Vralis-One na Reddicie stworzył swoje własne wyobrażenie interfejsu do Wiedźmina 4. Nie tylko na statycznych screenach, ale również na krótkim materiale wideo, tym samym oszukując część fanów, którzy myśleli, że to oficjalne materiały. Autor projektu przyznał, że inspiracją do stworzenia takiego interfejsy była oprawa graficzna znana z poprzedniej odsłony cyklu.