Czy tak będzie wyglądał Wiedźmin 4? Gracze zachwyceni fanowskim projektem

Wiedźmin 4 – wizualizacja interfejsu stworzona przez fana
Vralis-One na Reddicie stworzył swoje własne wyobrażenie interfejsu do Wiedźmina 4. Nie tylko na statycznych screenach, ale również na krótkim materiale wideo, tym samym oszukując część fanów, którzy myśleli, że to oficjalne materiały. Autor projektu przyznał, że inspiracją do stworzenia takiego interfejsy była oprawa graficzna znana z poprzedniej odsłony cyklu.
Cześć wszystkim. Stworzyłem prosty koncept UI i UX do Wiedźmina IV, aby poćwiczyć swoje umiejętności w projektowaniu interfejsów gier. Byłbym bardzo wdzięczny za szczere opinie – napisał twórca w swoim wpisie.
Podkreślił, że punktem wyjścia był interfejs Wiedźmina 3. W jego wersji medalion z paskiem zdrowia nadal znajduje się w lewym górnym rogu, mapa pozostaje po prawej stronie, a znaki, przedmioty i podstawowe komendy widnieją na dole ekranu.
Starałem się stworzyć coś znajomego dla fanów, w tym również dla mnie. Na przykład medalion z paskiem zdrowia pozostaje w lewym górnym rogu, mapa nadal jest po prawej stronie, a znaki, przedmioty i sterowanie znalazły się na dole. Dodałem także alternatywny, bardziej minimalistyczny układ inspirowany God of War, gdzie zamiast mapy widoczny jest kompas – wyjaśnił autor.
GramTV przedstawia:
Projekt zaczął powstawać tuż po publikacji pierwszego zwiastuna Wiedźmina 4. Jak przyznał jego autor, prace były rozwijane w wolnym czasie przez kolejne miesiące.
Większość pracy koncepcyjnej wykonałem w styczniu, zaraz po premierze zwiastuna, a potem ulepszałem projekt w wolnych chwilach. Z perspektywy czasu zrobiłbym to inaczej, bo teraz to historia Ciri, a nie Geralta, więc interfejs powinien wyraźniej oddawać jej perspektywę. Prawie wszystkie elementy graficzne wykorzystałem z poprzedniej gry, aby skupić się na innych aspektach projektu – dodał twórca.
Praca fana spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, choć nie zabrakło też sugestii ze strony społeczności. Wielu graczy wyraziło chęć zobaczenia bardziej przejrzystego i skromniejszego interfejsu, między innymi z mniejszym paskiem zdrowia. Pojawiły się też głosy za całkowitym usunięciem minimapy i zastąpieniem jej wskazówkami płynącymi z otoczenia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!