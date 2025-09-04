Wiedźmin 4 uwzględni wydarzenia z Rozdroża kruków. Fani mogą liczyć na niespodzianki

Nie mogę zdradzić, jak dokładnie to zrobimy, ale Sezon Burz ukazał się, gdy pracowaliśmy nad Wiedźminem 3, i wtedy też staraliśmy się włączyć niektóre nowe elementy. Możecie spodziewać się czegoś podobnego! – przekazał Philipp Weber.

Wiedźmin 4 nie zignoruje Rozdroża kruków, czyli wydanej pod koniec ubiegłego roku nowej powieści z uniwersum. Rozdroże kruków to pierwsza od lat nowa powieść Sapkowskiego osadzona w świecie Wiedźmina, skupiająca się na młodym Geralcie, co budzi pytania o to, jak jej treść wpłynie na Wiedźmina 4, którego akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z Dzikiego Gonu. Philipp Weber, dyrektor narracji w CD Projekt Red, zdradził na platformie X, że studio miało dostęp do książki jeszcze przed jej publikacją i planuje wpleść jej elementy do fabuły gry, podobnie jak zrobiło to w przypadku Sezonu Burz podczas prac nad trzecią częścią serii.

Włączenie wątków z Rozdroża kruków do kanonu gier nie jest jednak prostym zadaniem. Powieść wprowadza pewne rozbieżności z dotychczasowymi założeniami uniwersum. Na przykład, w Dzikim Gonie Vesemir sugeruje, że Geralt zbliża się do setki, podczas gdy z nowej książki wynika, że w 1270 roku, czyli w czasie akcji gry, Biały Wilk ma zaledwie 59 lat. Ponadto, Rozdroże kruków ujawnia, że jakość ziół używanych w Próbie Traw z czasem malała, co zmniejszało szanse na powodzenie rytuału. Ostatecznie zaprzestano go przeprowadzać ze względu na jego okrucieństwo wobec dzieci, co może rzucić nowe światło na trudny proces tworzenia wiedźminów.

Ciekawym elementem nowej książki jest pojawienie się wiedźmina noszącego medalion Szkoły Żmii, która została wprowadzona do uniwersum przez CD Projekt Red w Wiedźminie 3. W książkach Sapkowskiego dotychczas wyraźnie wspominano jedynie Szkołę Wilka, z subtelnymi odniesieniami do Szkoły Kota czy Gryfa. Obecność Szkoły Żmii w Rozdrożu kruków sugeruje, że Sapkowski czerpie inspirację z gier, co jest interesującym odwróceniem ról. Fani spekulują, że powieść może ujawnić więcej szczegółów na temat innych szkół wiedźmińskich, które w dużej mierze zostały rozwinięte przez twórców gier.

W Wiedźminie 4 pojawi się także nowy element w postaci Ciri, która w grze będzie nosić medalion Szkoły Rysia. W książkach i Dzikim Gonie Ciri nigdy nie przeszła pełnej Próby Traw, co czyniło ją bardziej wyszkoloną wojowniczką niż pełnoprawną wiedźminką. Wprowadzenie nowej szkoły w grze oraz nawiązania do Rozdroża kruków wskazują, że CD Projekt Red zamierza dalej rozwijać uniwersum, zachowując jednocześnie wierność kanonowi Sapkowskiego.