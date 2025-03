Czy można mieć romans z samym sobą? Pewnie, jeśli jest się aktorem grającym Solasa w Dragon Age: Inkwizycja

BioWare jest bardzo ostrożne, jeśli chodzi o spoilery i ujawnianie informacji, więc dostałem jedynie krótką notatkę: „To elf i jest magiczny”. Kiedy przychodziło do nagrywania, nie mieliśmy scenariusza, tylko ekran z tekstem i krótkim opisem, jak należy wypowiedzieć daną linię. To było dość stresujące.

David-Lloyd opowiedział również o swoich początkach z rolą Solasa. Jak się okazuje, przed castingiem wiedział o swojej postaci tylko tyle, że jest to elf władający magią. Nie jest to jednak nic nadzwyczajnego. Ukrywaniu wielu informacji to dość typowa praktyka w dubbingu, dlatego tym bardziej można podziwiać fakt, że wielu aktorów jest w stanie doskonale odegrać swoje role, bazując na szczątkowych informacjach.

Za pierwszym razem romansowałem z Josephine. Świetna kreacja, kiepski romans. Drugi raz wybrałem Cassandrę. To było dobre. A ostatni... Ostatni raz grałem kobiecą postacią i romansowałem sam ze sobą, co było najlepszym wyborem.

Aktor przyznał, że po nagraniach dubbingowych do Dragon Age: Inkwizycji, postanowił wejść mocniej w stworzone przez Bioware uniwersum. Gareth dodał, że przeszedł tę część trzy lub cztery razy, co zajęło mu łącznie ponad 500 godzin.

David-Lloyd wypowiedział się także na temat najnowszej części Dragon Age: The Veilguard, w której również odegrał rolę Solasa. Aktor podsumował krótko:

To było jak odwiedziny u starego przyjaciela.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji przekonać się jak wygląda Dragon Age: The Veilguard to mam dobrą wiadomość dla posiadaczy PlayStation 5, bowiem produkcja Bioware jest już dostępna dla subskrybentów PS Plus. Jeśli to was jeszcze nie przekonuje, być może zrobi to nasza recenzja gry.