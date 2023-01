Hogwarts Legacy oczaruje posiadaczy Steam Decka? Twórcy odpowiadają na pytanie

Hogwarts Legacy zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że w ostatnich dniach pojawiło się sporo wiadomości związanych ze wspomnianą produkcją. Najpierw otrzymaliśmy nowy materiał wideo, w którym przedstawiono postać Phineasa Nigellusa Blacka, a następnie poznaliśmy pełne wymagania sprzętowe oraz otrzymaliśmy szczegóły na temat trybów graficznych na konsolach. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji.

Użytkownicy Steam Decka będą mogli cieszyć się Hogwarts Legacy w dniu premiery

Jeden z użytkowników portalu społecznościowego Twitter – który z niecierpliwością czeka na Hogwarts Legacy – wyraził swoje obawy na temat zgodności nadchodzącej produkcji osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera ze Steam Deckiem. Na szczęście deweloperzy mają dobre wieści dla wszystkich posiadaczy popularnego urządzenia Valve.



Twórcy potwierdzili bowiem, że gra Hogwarts Legacy otrzyma w dniu premiery status „Zweryfikowana” na Steam Deck. Oznacza to, że dzieło studia Avalanche Software będzie w pełni funkcjonalna ze sprzętem firmy Valve. Wiadomość ta z pewnością ucieszy zwolenników wspomnianego urządzenia.



Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 10 lutego (posiadacze edycji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera gry na PlayStation 4 i Xbox One odbędzie się natomiast 4 kwietnia, a na Nintendo Switch tytuł trafi dopiero 25 lipca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.

