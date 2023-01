Hogwarts Legacy na nowym materiale wideo. W grze poznamy przodka Syriusza Blacka

Na premierę Hogwarts Legacy czeka cała masa graczy, co potwierdzają wyniki osiągane przez wspomnianą produkcję na Steam. Wczoraj natomiast deweloperzy z Avalanche Software opublikowali nowy materiał promocyjny, w którym postanowili przybliżyć postać Phineasa Nigellusa Blacka – dyrektora Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie oraz przodka Syriusza Blacka.

Simon Pegg wcieli się w postać dyrektora Hogwartu w grze Hogwarts Legacy

Phineas Nigellus Black powinien być dobrze znany zarówno miłośnikom książek, jak i filmów o przygodach Harry’ego Pottera. Portret byłego dyrektora Hogwartu wisiał bowiem m.in. w gabinecie Albusa Dumbledore’a, który korzystał z pomocy swojego poprzednika i za jego pośrednictwem przekazywał informacje Syriuszowi i Harry'emu na Grimmauld Place 12, gdzie również znajdował się obraz z podobizną Phineasa.



W Hogwarts Legacy w postać Phineasa Nigellusa Blacka wcieli się natomiast Simon Pegg – brytyjski aktor, komik, scenarzysta i reżyser filmowy, którego widzowie mogą kojarzyć np. z roli Benjiego Dunna z Mission Impossible. Pegg wystąpił również m.in. w takich produkcjach jak Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, Player One czy też Wysyp żywych trupów.



W najnowszym materiale poświęconym Hogwarts Legacy aktor opowiada natomiast o postaci Phineasa Nigellusa Blacka, który – jak podkreśla Pegg – był najmniej lubianym dyrektorem w historii Hogwartu. Wideo zawiera również kilka ujęć prezentujących nadchodzącą produkcję Avalanche Software, dlatego warto rzucić na nie okiem i sprawdzić, jak tytuł prezentuje się na niecały miesiąc przed premierą.



Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zadebiutuje na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S już 10 lutego (posiadacze edycji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera gry na PlayStation 4 i Xbox One odbędzie się natomiast 4 kwietnia, a na Nintendo Switch tytuł trafi dopiero 25 lipca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.