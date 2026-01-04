Czy gry jRPG potrzebują ewolucji? Twórcy Metaphor: ReFantazio mają bardzo ambitne plany

Katsura Hashino, reżyser takich gier jak Persona 3, Persona 4, Persona 5 oraz Metaphor: ReFantazio, zdradził, że Atlus Studio Zero wciąż odczuwa pragnienie tworzenia gier fantasy po premierze swojego uznanego jRPG z 2024 roku. Jednocześnie podkreślił, że dla zespołu ważniejsze jest obecnie to, jak rozwijać formułę jRPG i jak ma ona wyglądać w przyszłości. Mimo wszystko ich ostatnia gra była wyśmienita pomimo klasycznej formuły, o czym możecie przekonać się z naszej recenzji.

Twórcy Metaphor: ReFantazio szukają możliwości rozwoju gatunku jRPG

Choć Metaphor: ReFantazio nie jest grą z serii Persona, wyraźnie czerpie inspiracje z wcześniejszych produkcji Atlusa, począwszy od systemu kalendarza, aż po powrót relacji społecznych (choć występujących pod inną nazwą). Wygląda jednak na to, że Hashino i jego zespół rozważają jeszcze odważniejsze zmiany, o czym reżyser opowiedział w rozmowie z serwisem Game Informer. Zapytany o to czy zespół odpowiedzialny za Metaphor: ReFantazio zaspokoił już potrzebę stworzenia gry fantasy, Hashino odpowiedział: