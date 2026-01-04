Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy gry jRPG potrzebują ewolucji? Twórcy Metaphor: ReFantazio mają bardzo ambitne plany

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/04 21:00
Twórcy Metaphor: ReFantazio mają bardzo ambitne plany wobec swoich przyszłych produkcji jRPG.

Katsura Hashino, reżyser takich gier jak Persona 3, Persona 4, Persona 5 oraz Metaphor: ReFantazio, zdradził, że Atlus Studio Zero wciąż odczuwa pragnienie tworzenia gier fantasy po premierze swojego uznanego jRPG z 2024 roku. Jednocześnie podkreślił, że dla zespołu ważniejsze jest obecnie to, jak rozwijać formułę jRPG i jak ma ona wyglądać w przyszłości. Mimo wszystko ich ostatnia gra była wyśmienita pomimo klasycznej formuły, o czym możecie przekonać się z naszej recenzji.

Metaphor: ReFantazio
Metaphor: ReFantazio

Twórcy Metaphor: ReFantazio szukają możliwości rozwoju gatunku jRPG

Choć Metaphor: ReFantazio nie jest grą z serii Persona, wyraźnie czerpie inspiracje z wcześniejszych produkcji Atlusa, począwszy od systemu kalendarza, aż po powrót relacji społecznych (choć występujących pod inną nazwą). Wygląda jednak na to, że Hashino i jego zespół rozważają jeszcze odważniejsze zmiany, o czym reżyser opowiedział w rozmowie z serwisem Game Informer. Zapytany o to czy zespół odpowiedzialny za Metaphor: ReFantazio zaspokoił już potrzebę stworzenia gry fantasy, Hashino odpowiedział:

Myślę, że to pragnienie wciąż istnieje. Nie jestem pewien, czy się pogłębiło, czy osłabło, ale nadal tam jest.

Jednocześnie zaznaczył, że jest to raczej element poboczny:

Bardziej niż przywiązywanie się do konkretnego gatunku, wracamy do pytania, jak możemy ewoluować nasze jRPG i jak one wyglądają teraz. Zbliżamy się do punktu zwrotnego, w którym chcemy naprawdę wynieść nasze gry jRPG na wyższy poziom. Nie jest to kwestia jednego gatunku, patrzymy z różnych perspektyw na to jak rozwijać nasze gry.

Hashino przyznał również, że przez lata korzystali z tego samego, ogólnego formatu ich gier, ale zespół zdał sobie sprawę z tego, że być może być może trzeba go dostosować i zmienić wraz z duchem czasu, ponieważ może stać się przestarzały dla obecnych graczy. Hashino dodał do tego:

Oczywiście chcemy zachować nasze mocne strony, czy to narrację, czy elementy definiujące nasze jRPG. Jednak w zmieniających się czasach czujemy potrzebę aktualizacji formuły i tworzenia gier, które będą bardziej przystępne i szerzej grywalne, nie tylko w obrębie jRPG, ale także dla szerszego grona odbiorców. Właśnie z takim założeniem chcemy odświeżyć nasz format.

Katsura Hashino wyraźnie dużo myśli o przyszłości gatunku jRPG. Niedawno sugerował nawet, że wchodzi on w trzecią fazę rozwoju, którą określa mianem “jRPG 3.0” i liczy na to, że jego kolejna gra stanie się częścią tej nowej ery. Biorąc pod uwagę jego imponujący dorobek, trudno nie być ciekawym, co twórca przygotuje w przyszłości.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/jrpg/metaphor-refantazio-lead-says-the-desire-is-still-there-to-make-a-fantasy-game-but-the-teams-more-interested-in-how-we-can-evolve-our-jrpg-and-what-it-looks-like/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

