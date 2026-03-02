Bandai Namco zapowiada restrukturyzację. Spore roszady dyrektorskie

Zmiany, zwolnienia, restrukturyzacje. Obecnie to chleb powszedni, jeżeli chodzi o wydarzenia w branży gamingowej.

Następne w kolejce jest Bandai Namco Holdings. To tam już za miesiąc dojdzie do zmian. Restrukturyzacja w obozie Bandai Namco Holdings Oficjalnie potwierdził to sam japoński konglomerat, który zamierza przeprowadzić w swoich szeregach restrukturyzację. Wraz z nią 1 kwietnia dojdzie do roszad na szczeblach dyrektorskim i kierowniczym. Co istotne, wszystko to obejmie nie tylko dział odpowiedzialny za gry, ale również te zajmujące się m.in. zabawkami, wideo i muzyką.

W efekcie wiele departamentów i sekcji działających w obrębie Bandai Namco zostanie przemianowane lub też zreorganizowane. W Bandai Namco Entertainment znika np. 765 Production, które od teraz będzie znane jako IP & Contents Production, co ma na celu lepszą globalną ekspansję posiadanych przez Japończyków marek.

Dyrektorem wykonawczym w dziale gier karcianych Bandai będzie od teraz Osamu Sarudate, wcześniej działający w sektorze Network Entertainment. Jego poprzednik, Koji Tezuka, będzie od teraz dyrektorem wykonawczym Bandai Namco Filmworks i szefem działu poświęconego serii Gundam. Do tego Yuzuke Minagawa będzie CEO Bandai Namco Experience do spraw doświadczeń klienta. To dalszy ciąg zmian, które mają obecnie miejsce w Bandai Namco Holdings. Przypomnijmy, że jeszcze latem ubiegłego roku Sony nabyło 16 milionów akcji firmy, zyskując w ten sposób 2,5% wszystkich udziałów. Kilka miesięcy później ogłoszono również, że w ramach zawartej umowy Nintendo na początku kwietnia przejmie filię Bandai Namco Studios Singapore, która w efekcie stanie się Nintendo Studios Singapore.

