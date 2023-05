Czy Arnold Schwarzenegger pojawi się w Niezniszczalnych 4?

Niezniszczalni to projekt zapoczątkowany przez Sylvestera Stallone, a że od lat przyjaźni się on Schwarzeneggerem i obaj są ikonami kina akcji, udział Arnolda w kolejnych filmach był w zasadzie formalnością. Teraz sprawy potoczą się inaczej.

Arnold Schwarzenegger poszedł w ślady innych weteranów, takich jak Sylvester Stallone i Jean-Claude Van Damme, kręcąc serial dla Netflixa. Nic więc dziwnego, że fani zadają sobie pytanie, gdzie zobaczą go następnym razem. Naturalnym krokiem byliby Niezniszczalni 4, jednak w niedawnym wywiadzie dla Parade, aktor rozwiał wszelkie nadzieje.

To już koniec, nie ma mnie w tym! Powiedziałem, zrobiliśmy to, ale w kolejnym już nie mam ochoty występować. I Stallone naprawdę to rozumiał.