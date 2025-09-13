Czwarty sezon Wiedźmina ma datę premiery. Nadchodzi debiut nowego Geralta

Platforma wciąż nie rozpoczęła żadnej kampanii marketingowej wokół czwartego sezonu Wiedźmina. Wszystkich nowych informacji o serialu dowiadujemy się od serwisu Redanian Intelligence, który niedawno ujawnił, że w serialu dojdzie do wielkiego spotkania Geralta z Yennefer wbrew temu, co było w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Będzie to okazja, aby nowy odtwórca roli, Liam Hemsworth, zaliczył swoje pierwsze sceny wspólnie z Anyą Chalotrą. Portal ujawnił również wcześniej, że premiery nowych odcinków serialu mamy doczekać się w październiku i prognozowali, że ma odbyć się to pod koniec października. Teraz potwierdzono konkretną datę debiutu.
Wiedźmin – czwarty sezon zadebiutuje 30 października
Według najnowszych informacji premiera czwartego sezonu Wiedźmina została zaplanowana na 30 października. Będzie to ostatni czwartek miesiąca i właśnie tego dnia na Netflixie mają pojawić się wszystkie nowe odcinki. Teraz pozostaje już tylko czekać na potwierdzenie tej daty premiery przez platformę.
