Czwarty sezon Wiedźmina ma datę premiery. Nadchodzi debiut nowego Geralta

Radosław Krajewski
2025/09/13 10:30
Udało się ustalić konkretny dzień premiery nowych odcinków Wiedźmina od Netflixa.

Platforma wciąż nie rozpoczęła żadnej kampanii marketingowej wokół czwartego sezonu Wiedźmina. Wszystkich nowych informacji o serialu dowiadujemy się od serwisu Redanian Intelligence, który niedawno ujawnił, że w serialu dojdzie do wielkiego spotkania Geralta z Yennefer wbrew temu, co było w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Będzie to okazja, aby nowy odtwórca roli, Liam Hemsworth, zaliczył swoje pierwsze sceny wspólnie z Anyą Chalotrą. Portal ujawnił również wcześniej, że premiery nowych odcinków serialu mamy doczekać się w październiku i prognozowali, że ma odbyć się to pod koniec października. Teraz potwierdzono konkretną datę debiutu.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – czwarty sezon zadebiutuje 30 października

Według najnowszych informacji premiera czwartego sezonu Wiedźmina została zaplanowana na 30 października. Będzie to ostatni czwartek miesiąca i właśnie tego dnia na Netflixie mają pojawić się wszystkie nowe odcinki. Teraz pozostaje już tylko czekać na potwierdzenie tej daty premiery przez platformę.

GramTV przedstawia:

Kolejna istotna wiadomość dotyczy sposobu publikacji. Netflix zdecydował, że tym razem wszystkie osiem odcinków zostanie udostępnionych jednego dnia. Platforma zrezygnuje z podziału sezonu na części, który zastosowano w trzeciej odsłonie przygód Geralta. Taki model jest wciąż stosowany przy największych produkcjach Netfliksa, jak chociażby ostatnio z Wednesday, dzięki czemu widzowie będą mogli obejrzeć całą historię bez czekania na kolejne partie odcinków.

Równolegle powstaje również nowy projekt osadzony w wiedźmińskim uniwersum. Będzie to pełnometrażowy specjalny odcinek zatytułowany The Rats: A Witcher’s Tale, opowiadający o grupie znanej jako Szczury. Premiera tego spin-offu również została zaplanowana na ten rok, choć konkretna data nie została jeszcze ujawniona.

Źródło:https://redanianintelligence.com/2025/09/06/season-4-of-witcher-release-date-finally-revealed/

