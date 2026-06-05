Pokemon GO szykuje kolejne duże wydarzenie. Graczy czeka kolejny Mega Raid Day

Nowa Mega Ewolucja z Pokemon Legends: Z-A trafi do mobilnej gry podczas czerwcowego wydarzenia.

Niantic ujawniło szczegóły kolejnego wydarzenia w Pokemon GO. Pod koniec czerwca w grze zadebiutuje Mega Skarmory, a trenerzy otrzymają dodatkowe przepustki rajdowe i zwiększone szanse na spotkanie błyszczącej wersji Pokemona. Pokemon GO – Mega Skarmory zadebiutuje 27 czerwca Nowy sezon Pokemon GO wystartował 2 czerwca pod hasłem „Forever Forward” i od początku zapowiadał pojawienie się kolejnych Mega Ewolucji. Teraz twórcy potwierdzili, że jedną z nich będzie Mega Skarmory, która po raz pierwszy pojawi się w mobilnej produkcji podczas specjalnego wydarzenia Super Mega Raid Day.

Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca w godzinach od 14:00 do 17:00 czasu lokalnego. W tym czasie gracze będą mogli brać udział w Super Mega Raidach, których główną atrakcją będzie właśnie Mega Skarmory. Niantic przygotowało również kilka dodatkowych bonusów, w tym zwiększony limit zdalnych rajdów, sześć darmowych Raid Passów zdobywanych poprzez obracanie dysków fotograficznych w Gymach oraz wyższe szanse na spotkanie Shiny Skarmory.

GramTV przedstawia:

Dostępne będzie także specjalne badanie czasowe, którego ukończenie zapewni Premium Battle Pass oraz spotkanie z Houndoomem. Twórcy liczą, że zachęci to graczy do aktywnego udziału w wydarzeniu. Mega Skarmory po raz pierwszy pojawił się w grze Pokemon Legends: Z-A. Podobnie jak podstawowa forma, zachowuje typ Stalowy/Latający, dlatego podczas rajdów najlepiej sprawdzą się silne Pokémony typu Ognistego oraz Elektrycznego. Warto jednak pamiętać, że Super Mega Raidy są znacznie trudniejsze od standardowych, dlatego do pokonania bossa może być potrzebna większa grupa graczy. Niantic od kilku miesięcy regularnie dodaje do Pokemon GO nowe Mega Ewolucje pochodzące z najnowszych gier serii. W kolejce czekają jeszcze kolejne formy wprowadzone przez Pokemon Legends: Z-A oraz dodatki, co oznacza, że fani Mega Ewolucji mają na co czekać w następnych sezonach. Pokémon GO i niesamowite szczęście na GO Fest. Gracz zdobył niemal niemożliwego Pokemona