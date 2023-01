Czekacie na zapowiedź nowych gier od Naughty Dog? Uzbrójcie się w cierpliwość

W zeszłym tygodniu Naughty Dog pochwaliło się wynikami sprzedaży serii The Last of Us oraz opublikowało nową grafikę koncepcyjną z nadchodzącej, samodzielnej gry wieloosobowej osadzonej we wspomnianym uniwersum. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować miłośników produkcji zespołu należącego do rodziny PlayStation Studios. Neil Druckmann postanowił bowiem ujawnić, kiedy możemy spodziewać się zapowiedzi nowych gier studia.

Kolejne produkcje Naughty Dog zostaną zapowiedziane bliżej ich premiery

W trakcie rozmowy z serwisem ComicBook współprezes Naughty Dog podkreślił, że zarówno Uncharted 4: Kres Złodzieja, jak i The Last of Us: Part II zostały zapowiedziane na kilka lat przed ich debiutem na rynku, a to – zdaniem dewelopera – spowodowało „trochę problemów związanych z zachowaniem równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym”, z którymi borykało się studio. Przy nadchodzących projektach zespół zamierza natomiast postąpić inaczej.



Druckmann stwierdził, że „opóźniając nieco zapowiedź” gier, zespół jest w stanie podchodzić do produkcji w bardziej świadomy sposób, a harmonogramu prac może być bardziej elastyczny. Deweloper ujawnił również, że oprócz sieciowego tytułu osadzonego w uniwersum The Last of Us studio pracuje obecnie nad jeszcze jednym projektem, o którym obecnie nie może powiedzieć nic więcej.



Współprezes Naughty Dog podkreślił jednak, że zespół jest podekscytowany tajemniczą produkcją. Skoro jednak studio zamierza zapowiadać swoje kolejne produkcje bliżej ich premiery, to na szczegóły dotyczące wspomnianego projektu z pewnością przyjdzie nam nieco poczekać. Graczom nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.