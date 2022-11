Czarna Pantera 2 oceniona w pierwszych recenzjach. Czy to najlepszy film 4 fazy MCU?

Pod koniec października pojawiły się pierwsze opinie widzów, którzy byli obecni podczas światowej premiery Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu. Już wtedy twierdzili, że jest to jeden z najlepszych filmów Marvela od lat i prawdziwie emocjonująca historia, która wzruszy wielu widzów. Embargo na recenzje właśnie spadło i pierwsze oceny jedynie potwierdzają wcześniejsze opinie krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes druga część Czarnej Pantery może pochwalić się 94% pozytywnych not z 86 recenzji. Średnia ocena wynosi 8/10. Nieco gorzej wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie średnia ocena z recenzji wynosi 72/100 z 40 tekstów.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – co krytycy sądzą o filmie?

Jeżeli tak wysoki wskaźnik pozytywnych recenzji utrzyma się na Rotten Tomatoes, to Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zostanie najlepiej ocenianym filmem Marvela z czwartej fazy. Do tej pory ten tytuł należał do Spider-Man: Bez drogi do domu z 93% pozytywnych ocen. Dla studia, jak i samych fanów MCU, tak dobre recenzje Czarnej Pantery 2 muszą cieszyć, gdyż dwa poprzednie tegoroczne filmy Marvela, Doktor Strange w multiwersum obłędu oraz Thor: miłość i grom, zbierały mieszane opinie.