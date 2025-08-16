Będzie Kevin sam w domu 3? Reżyser zabrał jasne stanowisko

Myślę, że Kevin sam w domu istnieje nie tyle jako pamiątka, ale jako bardzo wyjątkowy moment i nie da się tego naprawdę odtworzyć. Uważam, że to błąd próbować wracać i uchwycić coś, co zrobiliśmy 35 lat temu. Myślę, że powinno się to zostawić w spokoju - powiedział Columbus.

Fani Kevina samego w domu od lat marzą o wielkim powrocie Macaulaya Culkina do kultowej roli Kevina McCallistera. Od premiery pierwszego filmu minęło już blisko 35 lat, a każda plotka o ewentualnym reboocie wywołuje lawinę komentarzy w sieci. Tymczasem reżyser obu pierwszych części, nominowany do Oscara Chris Columbus, jednoznacznie studzi entuzjazm widzów.

Mam pomysły, ale nie mam czasu, by cokolwiek napisać, zajmując się dwójką moich dzieci – dodał.

Culkin ujawnił również, że w przeszłości zaproponowano mu udział w jednej z nowszych kontynuacji serii.

Słowa reżysera padły po tym, jak Macaulay Culkin ponownie podsycił nadzieje fanów. Podczas grudniowego pokazu filmu z sesją Q&A aktor przyznał, że rozważyłby powrót do roli Kevina, ale tylko pod pewnym warunkiem.

Pierwszy film, który zadebiutował w 1990 roku, opowiadał historię ośmioletniego Kevina McCallistera, którego rodzina przez nieuwagę zostawiła w domu podczas świątecznego wyjazdu do Francji. Chłopiec musiał samotnie stawić czoła dwóm włamywaczom, zastawiając na nich wymyślne pułapki. Dwa lata później powstała kontynuacja Kevin sam w Nowym Jorku, również z Culkinen w roli głównej.

Po tym, jak aktor rozstał się z serią, powstały kolejne filmy z nowymi bohaterami: Kevin sam w domu 3 (1997), Kevin sam w domu 4 (2002), Kevin sam w domu: Świąteczny skok (2012) oraz Home Sweet Home Alone (2021). Żadna z tych produkcji nie dorównała jednak popularnością oryginałowi i jego sequelowi.

Choć Macaulay Culkin wydaje się otwarty na rozmowy, Chris Columbus jasno daje do zrozumienia, że według niego magia oryginalnych filmów tkwi właśnie w tym, że powstały w odpowiednim czasie i miejscu. Dla fanów oznacza to, że ewentualny powrót Kevina będzie zależeć wyłącznie od Disneya i samego Culkina.