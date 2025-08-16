Zaloguj się lub Zarejestruj

Będzie Kevin sam w domu 3? Reżyser zabrał jasne stanowisko

Radosław Krajewski
2025/08/16 13:00
0
0

Macaulay Culkin chętnie wróci do roli Kevina.

Fani Kevina samego w domu od lat marzą o wielkim powrocie Macaulaya Culkina do kultowej roli Kevina McCallistera. Od premiery pierwszego filmu minęło już blisko 35 lat, a każda plotka o ewentualnym reboocie wywołuje lawinę komentarzy w sieci. Tymczasem reżyser obu pierwszych części, nominowany do Oscara Chris Columbus, jednoznacznie studzi entuzjazm widzów.

Kevin sam w Nowym Jorku
Kevin sam w Nowym Jorku

Kevin sam w domu 3? Jeżeli powstanie, to bez oryginalnego reżysera

Myślę, że Kevin sam w domu istnieje nie tyle jako pamiątka, ale jako bardzo wyjątkowy moment i nie da się tego naprawdę odtworzyć. Uważam, że to błąd próbować wracać i uchwycić coś, co zrobiliśmy 35 lat temu. Myślę, że powinno się to zostawić w spokoju - powiedział Columbus.

Słowa reżysera padły po tym, jak Macaulay Culkin ponownie podsycił nadzieje fanów. Podczas grudniowego pokazu filmu z sesją Q&A aktor przyznał, że rozważyłby powrót do roli Kevina, ale tylko pod pewnym warunkiem.

Rozważyłbym powrót do franczyzy, jeśli wynagrodzenie byłoby wystarczające – zdradził.

Culkin ujawnił również, że w przeszłości zaproponowano mu udział w jednej z nowszych kontynuacji serii.

Mam pomysły, ale nie mam czasu, by cokolwiek napisać, zajmując się dwójką moich dzieci – dodał.

GramTV przedstawia:

Pierwszy film, który zadebiutował w 1990 roku, opowiadał historię ośmioletniego Kevina McCallistera, którego rodzina przez nieuwagę zostawiła w domu podczas świątecznego wyjazdu do Francji. Chłopiec musiał samotnie stawić czoła dwóm włamywaczom, zastawiając na nich wymyślne pułapki. Dwa lata później powstała kontynuacja Kevin sam w Nowym Jorku, również z Culkinen w roli głównej.

Po tym, jak aktor rozstał się z serią, powstały kolejne filmy z nowymi bohaterami: Kevin sam w domu 3 (1997), Kevin sam w domu 4 (2002), Kevin sam w domu: Świąteczny skok (2012) oraz Home Sweet Home Alone (2021). Żadna z tych produkcji nie dorównała jednak popularnością oryginałowi i jego sequelowi.

Choć Macaulay Culkin wydaje się otwarty na rozmowy, Chris Columbus jasno daje do zrozumienia, że według niego magia oryginalnych filmów tkwi właśnie w tym, że powstały w odpowiednim czasie i miejscu. Dla fanów oznacza to, że ewentualny powrót Kevina będzie zależeć wyłącznie od Disneya i samego Culkina.

Źródło:https://deadline.com/2025/08/chris-columbus-home-alone-reboot-mistake-1236489352/

Tagi:

Popkultura
film
Disney
Powrót
Chris Columbus
Kevin sam w domu
Macaulay Culkin
Kevin sam w domu 3
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112