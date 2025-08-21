Zaloguj się lub Zarejestruj

Z Rozdzielenia do Spider-Mana 4. Ciekawe, nowe nazwisko w obsadzie widowiska Marvela

Jakub Piwoński
2025/08/21 10:30
Nie wiadomo kogo zagra, ale można się domyślać, jaki będzie charakter tej postaci.

Tramell Tillman, znany widzom z roli Setha Milchicka w nagradzanym serialu Apple TV+ Rozdzielenie, zasili obsadę filmu Spider-Man: Brand New Day. Produkcja Sony i Marvela, której premierę zaplanowano na 31 lipca 2026 roku, będzie czwartym solowym filmem o Spider-Manie z Tomem Hollandem w roli głównej.

Rozdzielenie
Rozdzielenie

Tramell Tillman dołącza do obsady filmu Spider-Man: Brand New Day

Na razie nie ujawniono, w kogo wcieli się Tillman. Wiadomo jednak, że dołączy on do imponującej obsady, w której znaleźli się m.in. Zendaya (M.J.), Jacob Batalon (Ned), Jon Bernthal (Punisher), Mark Ruffalo (Hulk), a także Sadie Sink i Liza Colón-Zayas w tajemniczych rolach. Za kamerą stanie Destin Daniel Cretton, reżyser filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

Tillman w ostatnich latach regularnie pojawia się w głośnych produkcjach. W tym roku wystąpił u boku Toma Cruise’a w Mission: Impossible – The Final Reckoning, a wcześniej można go było oglądać m.in. w Dietland. Za rolę w Rozdzieleniu zdobył nominację do nagrody Emmy oraz SAG. Marvel i Sony nie ujawniają na razie szczegółów jego postaci. Bardzo jednak możliwe, że otrzyma do wykonania zadanie specjalne i wcieli się w postać tajemniczą i niejednoznaczną. Wcześniej informowaliśmy o innych nowych nazwiskach w filmie.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/tramell-tillman-spider-man-brand-new-day-1236493296/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


