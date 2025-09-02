Cyberpunk 2077 z jeszcze większym poziomem imersji. Zbędny dodatek zachwycił niektórych fanów

Do gry CD Projekt Red pojawiła się ciekawa modyfikacja, która zwiększa realizm w grze.

Cyberpunk 2077 wciąż otrzymuje nowe, intrygujące modyfikacje, a najnowsza ponownie zwiększa poziom imersji w grze CD Projekt Red. W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o modzie, który zwiększa realizm gry, ale również dokonuje wielu zmian w samej historii, czy zadaniach pobocznych, a teraz pojawiła się kolejna interesująca praca jednego z fanów, która mogłaby znaleźć się również w tamtym projekcie. Modder znany jako elminister, stworzył realistyczny system paliwa, który mogło brakować wielu osobom, które jeszcze mocniej chciałyby zanurzyć się w Night City. Cyberpunk 2077 – nowy mod wprowadzający system paliwa do pojazdów Nowy mod Immersive Odometer and Fuel System całkowicie zmienia podejście do poruszania się pojazdami. Od teraz każdy samochód i motocykl w grze ma własny bak oraz indywidualny poziom spalania. Autor przewidział domyślne wartości, ale gracze mogą dostosować je do własnych preferencji. W praktyce oznacza to, że sportowy motocykl spali znacznie więcej paliwa niż spokojny sedan.

Jeśli jedziesz szybciej, zużywasz więcej paliwa. Na przykład po przekroczeniu 150 km/h poziom paliwa spada znacznie szybciej – wyjaśnił twórca modyfikacji. System działa w prosty i naturalny sposób. Aby zatankować, trzeba podjechać do jednej ze stacji benzynowych. Gdy gracz znajdzie się przy dystrybutorze, proces uzupełniania paliwa uruchamia się automatycznie, a cena widoczna jest na ekranie HUD. Warto uważać, aby nie doprowadzić baku do zera. Gdy paliwo spadnie do zera, pojazd gaśnie i można poruszać się tylko w formie krótkich szarpnięć. Nawet po zniszczeniu lub ponownym przywołaniu samochód pozostaje unieruchomiony – dodaje elminister.

Nowością jest także licznik przebiegu, który zapisuje faktyczną odległość pokonaną danym pojazdem. Nie zawsze pokrywa się to z informacjami z prędkościomierza, ale pozwala śledzić unikalną historię każdej maszyny. Wszystkie dane są zapisywane w danej rozgrywce, dzięki czemu każdy samochód i motocykl staje się bardziej „osobisty”. Twórca nie zamierza na tym poprzestać. Zdradził, że kolejnym krokiem będzie dodanie nowych stacji benzynowych na mapie Night City, co jeszcze bardziej urealni podróżowanie po mieście przyszłości. Modyfikacja już teraz zbiera entuzjastyczne opinie graczy, którzy chwalą ją za zwiększenie immersji i nadanie większego znaczenia każdej podróży, poprzez strategiczne planowanie zużycia paliwa. Dla wielu fanów to kolejny powód, aby ponownie wsiąść za kierownicę w Cyberpunku i poczuć się jak w prawdziwym świecie. Warto również przypomnieć, że już na najbliższy czwartek CD Projekt Red zapowiedziało niespodziankę związaną z Cyberpunkiem 2077. Część graczy wierzy, że chodzi o ogłoszenie nowego dodatku, mniejszego DLC lub kolejnej dużej aktualizacji.

