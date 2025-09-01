Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 z wielką zapowiedzią? CD Projekt RED szykuje niespodziankę, a fani pragną nowego dodatku

Radosław Krajewski
2025/09/01 17:35
1
0

Szczegóły poznamy już wkrótce.

CD Projekt Red przygotowuje zapowiedź związaną z Cyberpunkiem 2077 i już teraz podsyca atmosferę tajemniczym komunikatem. W mediach społecznościowych pojawił się enigmatyczny wpis stylizowany na oficjalne wystąpienie prezydent Rosalind Myers – fikcyjnej przywódczyni Nowych Zjednoczonych Stanów Ameryki, znanej graczom z dodatku Widmo wolności.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red planuje wielką niespodziankę dla fanów gry?

W zapowiedzi, datowanej na 4 września 2025 roku, można przeczytać dramatyczne ostrzeżenie:

Nasze wielkie państwo ponownie staje w obliczu narastającego zagrożenia cybernetycznego – głosi komunikat.

Prezydent Myers kieruje też apel bezpośrednio do graczy, aby przyłączyli się do walki z nowym zagrożeniem:

Potrzebujemy odważnych netrunnerów, którzy przyłączą się do naszych wysiłków i pomogą przezwyciężyć to poważne niebezpieczeństwo – czytamy w dalszej części.

Na końcu dodano jeszcze wezwanie do działania. Niestety obecnie nie udostępniono żadnego “testu rekrutacyjnego”. Ten prawdopodobnie pojawi się dopiero 4 września.

Podejmijcie nasz test rekrutacyjny. Udowodnijcie swoją wartość. Służcie NUSA.

Tak tajemniczy przekaz natychmiast rozbudził dyskusję wśród społeczności. Gracze zastanawiają się, czy CD Projekt Red szykuje nowy dodatek fabularny, tryb Nowej gry+, czy może zapowiedź kolejnego dużego projektu z uniwersum Cyberpunka. Nie brakuje też bardziej przyziemnych teorii, od konkursu fotograficznego po zwiastun kolejnego sezonu anime Edgerunners.

Będę wściekły, jeśli okaże się, że to tylko kolejna porcja gadżetów albo konkurs z trybem fotograficznym - skomentował jeden z użytkowników Reddita.

Studio dobrze zna siłę niedopowiedzeń i wie, że każda mglista zapowiedź momentalnie napędza lawinę oczekiwań. Czy tym razem kryje się za tym coś większego, dowiemy się dopiero 4 września.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/something-cyberpunk-2077-is-happening-on-september-4-and-thats-all-i-can-tell-you-because-cdpr-is-a-gold-medal-vague-poster/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:40

Nie obraziłbym się za dodatek pomostowy pomiędzy pierwszą i drugą częścią.




