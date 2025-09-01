Cyberpunk 2077 z wielką zapowiedzią? CD Projekt RED szykuje niespodziankę, a fani pragną nowego dodatku

Szczegóły poznamy już wkrótce.

CD Projekt Red przygotowuje zapowiedź związaną z Cyberpunkiem 2077 i już teraz podsyca atmosferę tajemniczym komunikatem. W mediach społecznościowych pojawił się enigmatyczny wpis stylizowany na oficjalne wystąpienie prezydent Rosalind Myers – fikcyjnej przywódczyni Nowych Zjednoczonych Stanów Ameryki, znanej graczom z dodatku Widmo wolności. Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red planuje wielką niespodziankę dla fanów gry? W zapowiedzi, datowanej na 4 września 2025 roku, można przeczytać dramatyczne ostrzeżenie:

Nasze wielkie państwo ponownie staje w obliczu narastającego zagrożenia cybernetycznego – głosi komunikat. Prezydent Myers kieruje też apel bezpośrednio do graczy, aby przyłączyli się do walki z nowym zagrożeniem: Potrzebujemy odważnych netrunnerów, którzy przyłączą się do naszych wysiłków i pomogą przezwyciężyć to poważne niebezpieczeństwo – czytamy w dalszej części. Na końcu dodano jeszcze wezwanie do działania. Niestety obecnie nie udostępniono żadnego “testu rekrutacyjnego”. Ten prawdopodobnie pojawi się dopiero 4 września. Podejmijcie nasz test rekrutacyjny. Udowodnijcie swoją wartość. Służcie NUSA. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Tak tajemniczy przekaz natychmiast rozbudził dyskusję wśród społeczności. Gracze zastanawiają się, czy CD Projekt Red szykuje nowy dodatek fabularny, tryb Nowej gry+, czy może zapowiedź kolejnego dużego projektu z uniwersum Cyberpunka. Nie brakuje też bardziej przyziemnych teorii, od konkursu fotograficznego po zwiastun kolejnego sezonu anime Edgerunners. Będę wściekły, jeśli okaże się, że to tylko kolejna porcja gadżetów albo konkurs z trybem fotograficznym - skomentował jeden z użytkowników Reddita. Studio dobrze zna siłę niedopowiedzeń i wie, że każda mglista zapowiedź momentalnie napędza lawinę oczekiwań. Czy tym razem kryje się za tym coś większego, dowiemy się dopiero 4 września.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.