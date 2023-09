Cyberpunk 2077 z antyrosyjską zwartością. CD Projekt RED przeprasza i wyjaśnia sprawę

Dzisiaj swoją premierę ma Cyberpunk 2077: Widmo wolności, czyli pierwszy i jedyny dodatek do popularnej gry od CD Projekt RED. Deweloperzy wprowadzili do gry ciekawy easter-egg, który ucieszy wielu fanów tego studia. Na kilka dni przed debiutem rozszerzenia wydano wielką aktualizację 2.0, która wprowadziła szereg nowości i zmian w rozgrywce. Okazuje się, że pewnego „odświeżenia” doczekała się również ukraińska wersja językowa, która wywołała kontrowersje wśród rosyjskich graczy. Odpowiedzialny za lokalizację zespół tłumaczy dodał do Cyberpunka 2077 kilka antyrosyjskich haseł.

Rosjanie oburzeni na zmiany w ukraińskiej wersji Cyberpunka 2077

Z raportu serwisu Zone of Games (za PC Gamer) wynika, że ukraińskie kwestie dialogowe, a także graffiti, różnią się od pozostałych wersji językowych. Zawierają najróżniejsze odniesienia do napaści rosyjskich wojsk na Ukrainę i toczącą się od półtora roku wojnę w tym kraju.