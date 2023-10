Cyberpunk 2077 wkrótce z aktualizacją 2.02. CDP RED zdradza pierwsze szczegóły

Deweloperzy wciąż „badają” błąd, który nie pozwala odebrać bonusu do zamówień przedpremierowych na jednej z platform.

N iestety CD Projekt RED nie ujawniło, kiedy Cyberpunk 2077 doczeka się aktualizacji oznaczonej numerem 2.02. Wiadomo jedynie, że patch jest „w drodze”. Niewykluczone więc, że pojawi się w najbliższym tygodniu, ale na konkrety trzeba będzie jeszcze nieco poczekać. Deweloperzy zaprezentowali jednak „kluczowe” zmiany i poprawki, które wprowadzi wspomniana „łatka”. Prezentują się one następująco:

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że CD Projekt RED w trakcie prac nad Cyberpunk 2077: Widmo Wolności wykorzystało sztuczną inteligencję do odtworzenia głosu zmarłego aktora . Od premiery wspomnianego dodatku minął już natomiast prawie miesiąc, ale polskie studio nieustannie pracuje nad różnego rodzaju poprawkami. Okazuje się, że już niedługo Cyberpunk 2077 otrzyma aktualizacje 2.02, a deweloperzy postanowili przedstawić pierwsze szczegóły nadchodzącego patcha.

CD Projekt RED wciąż „bada” natomiast błąd, przez który gracze Xbox Series X/S nie mogą odebrać bonusu do zamówień przedpremierowych dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, czyli samochodu Quadra Sport R-7 „Vigilante” . Studio zapewnia, że współpracuje z Microsoftem, by znaleźć źródło problemu i „zapewnić jak najszybsze rozwiązanie”. Deweloperzy podziękowali również użytkownikom za cierpliwość.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości dodatek Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego rozszerzenia oraz zmian wprowadzonych w aktualizacji 2.0, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!

Wczytywanie ramki mediów.