W Cyberpunk 2077 wykorzystano AI do odtworzenia głosu zmarłego aktora

Kilka dni temu CD Projekt RED pochwaliło się ciepłym przyjęciem dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności przez branżowe media. Tymczasem w sieci pojawiły się interesujące doniesienia na temat najnowszej produkcji polskiego studia. Okazuje się bowiem, że rodzimy deweloper wykorzystał AI do stworzenia nowych dialogów dla jednej z postaci z gry Cyberpunka 2077, której głosu użyczył nieżyjący już aktor.

Mikołaj Szwed – dyrektor lokalizacji we firmie CD Projekt – w rozmowie z redakcją Bloomberg poinformował, że w trakcie prac nad Cyberpunk 2077: Widmo Wolności deweloperzy rozważali zastąpienie Reczka innym aktorem i nagranie wszystkich kwestii Viktora na nowo. Szwed podkreślił jednak, że nie był zwolennikiem takiego podejścia, ponieważ był to „jeden z najlepszych polskich aktorów głosowych”.

Firma CD Projekt postanowiła więc skontaktować się rodziną Miłogosta Reczka i poprosić o zgodę na wykorzystanie AI do odtworzenia głosu zmarłego aktora i nagrania nowych dialogów z jego udziałem. Deweloperzy otrzymali pozytywną wiadomość, a w trakcie całego procesu skorzystano z oprogramowania Respeecher. Pozwoliło to twórcom zachować występ Reczka w Cyberpunk 2077 i – jak podkreśla Szwed – „oddać hołd” legendarnemu aktorowi głosowemu.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniany na początku wiadomości dodatek Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego rozszerzenia oraz zmian wprowadzonych w aktualizacji 2.0, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!