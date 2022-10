Cyberpunk 2077 otrzyma powieść! Tworzy ją polski pisarz

Powieść nosi tytuł Cyberpunk 2077: No Coincidence i oczywiście będzie dostępna w języku polskim. Historia ma opowiadać o grupce wyrzutków, którzy ulegną szantażowi i napadną na konwój transportujący tajemniczy towar Militechu. Dowiemy się, jakie są skutki tego zuchwałego czynu. Zaprezentowano już okładkę powieści – to ta z grafiki powyżej.

Cyberpunk: Edgerunners i rola Rafała Kosika

Warto przy okazji napomknąć, że połowie września na Netfliksie zadebiutowało anime Cyberpunk: Edgerunners. Nad scenariuszem do tej produkcji pracował również Rafał Kosik. Serialem jest zachwycony słynny japoński producent Hideo Kojima, który wczoraj pochwalił się w internecie gadżetami, jakie otrzymał w prezencie od CD Projekt RED. To kubek do japońskiego “rosołu” i świecące pałeczki.

