Hideo Kojima zachwycony Cyberpunk: Edgerunners. "Wspaniałe! Świetne!"

10-odcinkowa seria anime inspirowana Cyberpunk 2077 jest już dostępna na Netfliksie. Edgerunners obejrzało sporo osób – w tym, jak się okazuje, także słynny growy producent Hideo Kojima. Autor Death Stranding odniósł się do serialu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Napisał, że obejrzał anime "za jednym posiedzeniem". I jego zdaniem jest to produkcja “wspaniała" i “świetna”. Producent porównuje ten serial do produkcji Cyber City OEDO 808, za której stworzeniem stoi Yoshiaki Kawajiri.

Cyberpunk: Edgerunners – fabuła i recenzje

Głównym bohaterem Edgerunners jest dzieciak z ulicy, który próbuje przetrwać w Night City – mieście przyszłości z mieszkańcami owładniętymi obsesją na punkcie technologii. Aby jakoś się tu utrzymać, postać zostaje tytułowym edgerunnerem, czyli najemnikiem wykonującym zlecenia niekoniecznie zgodne z prawem.