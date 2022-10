Hideo Kojima szpanuje prezentem od CD Projekt RED. Kubek i cyberpunkowe pałeczki

Szef Kojima Productions ma bardzo dobre stosunki ze studiem CD Projekt RED, o czym wiemy nie od dziś. Niedawno wyszedł serial Cyberpunk: Edgerunners, który można oglądać na Netfliksie. Autorowi Death Stranding anime przypadło do gustu – swego czasu pisaliśmy, jak się nim zachwycał . RED-zi nie pozostali dłużni Hideo Kojimie i podarowali mu inspirowane serialem gadżety .

Producent podzielił się na Twitterze zdjęciami przedstawiającymi prezenty. To kubek do japońskiej “rosołopodobnej” potrawy ramen i pałeczki. Pałeczki są na tyle czaderskie, że świecą – a nawet zmieniają kolor. Jest to, zdaniem Hideo Kojimy, bardzo praktyczny i użyteczny podarek. Tweeta z fotografiami zobaczycie na samym dole.

Cyberpunk: Edgerunners – fabuła

Cyberpunk: Edgerunners zadebiutował na Netfliksie w połowie września. Serial składa się z 10 epizodów. Głównym bohaterem anime jest dzieciak z ulicy, który usiłuje przetrwać w Night City – mieście przyszłości z mieszkańcami owładniętymi obsesją na punkcie technologii. Postać postanawia zostać tytułowym edgerunnerem, czyli najemnikiem wykonującym zadania nie do końca zgodne z prawem.

