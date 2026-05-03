Wyciekł kod źródłowy kultowego Metal Gear Solid 2. Pliki trafiły do sieci w symbolicznym dla gry dniu

Fani już planują mody, ale okoliczności wycieku budzą pytania.
Do sieci trafił pełny kod źródłowy Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Pliki pojawiły się 30 kwietnia na forum 4chan i – według doniesień – zawierają surowy, nieskompresowany kod dla wszystkich wersji gry aż do edycji na PS Vita, a także ponad 30 GB dodatkowych materiałów, w tym niewykorzystane zasoby.
Wyciekł kod źródłowy do Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Wyciek szybko przyciągnął uwagę społeczności. Gracze i moderzy zaczęli spekulować, jakie możliwości daje dostęp do kodu źródłowego. Wśród najczęściej wymienianych pomysłów pojawiają się m.in. nowe perspektywy kamery, tryby VR, implementacja ray tracingu, a nawet kooperacja czy próby przywrócenia usuniętych scen. Nie jest jednak pewne, na ile będzie to możliwe – udostępniony kod ma pochodzić z późniejszej wersji HD, a nie z oryginalnego wydania z 2001 roku.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła sama data wycieku. 30 kwietnia ma kluczowe znaczenie w fabule gry – to właśnie wtedy rozgrywają się wydarzenia na Big Shell, będące centralnym punktem historii Raidenа. Data ta pojawia się w kontekście symulacji i manipulacji informacją, które są jednym z głównych tematów produkcji. Wielu fanów uznało więc moment publikacji kodu za wyjątkowo „meta”, zwłaszcza że kilka dni wcześniej do tej samej daty nawiązał twórca serii, Hideo Kojima, publikując grafikę z udziałem Snake’a.
Okoliczności wycieku pozostają niejasne. Część graczy wskazuje na studio Bluepoint Games, które odpowiadało za remaster HD i zostało zamknięte przez Sony w marcu. Pojawiają się spekulacje o celowym działaniu lub zaniedbaniu, ale na ten moment brak oficjalnych informacji.
Podkreślmy, że Metal Gear Solid 2 do dziś uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych gier w historii. Produkcja wyprzedzała swoje czasy tematyką cyfrowej kontroli informacji i manipulacji, a jej odważna narracja sprawiła, że stała się jednym z najbardziej dyskutowanych tytułów w branży.
