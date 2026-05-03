Wyciekł kod źródłowy kultowego Metal Gear Solid 2. Pliki trafiły do sieci w symbolicznym dla gry dniu

Do sieci trafił pełny kod źródłowy Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Pliki pojawiły się 30 kwietnia na forum 4chan i – według doniesień – zawierają surowy, nieskompresowany kod dla wszystkich wersji gry aż do edycji na PS Vita, a także ponad 30 GB dodatkowych materiałów, w tym niewykorzystane zasoby.

Wyciekł kod źródłowy do Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Wyciek szybko przyciągnął uwagę społeczności. Gracze i moderzy zaczęli spekulować, jakie możliwości daje dostęp do kodu źródłowego. Wśród najczęściej wymienianych pomysłów pojawiają się m.in. nowe perspektywy kamery, tryby VR, implementacja ray tracingu, a nawet kooperacja czy próby przywrócenia usuniętych scen. Nie jest jednak pewne, na ile będzie to możliwe – udostępniony kod ma pochodzić z późniejszej wersji HD, a nie z oryginalnego wydania z 2001 roku.