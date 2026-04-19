Cyberpunk 2077 ma nowy potężny hit. Zebrano rekordowe 27 milionów dolarów

Maciej Petryszyn
2026/04/19 14:00
Po miesiącu zbiórka na Kickstarterze, której obiektem było Cyberpunk Trading Card Game, dobiegła końca. I, lekko mówiąc, jest sukces.

Już wcześniej mówiono o rekordowych wynikach karcianki kolekcjonerskiej w uniwersum Cyberpunka 2077. Niemniej aż takiego poziomu finansowania chyba nikt się nie spodziewał.

Cyberpunk Trading Card Game
27 milionów dolarów na cyberpunkową karciankę

Przypomnijmy, że zbiórka na Cyberpunk Trading Card Game ruszyła 17 marca 2026 roku, a jej celem było zebranie 100 tysięcy dolarów. Tymczasem w momencie zakończenia kampanii zgromadzono blisko 27 milionów dolarów, czyli 270 razy więcej! Konkretnie mowa tutaj o kwocie 26 953 978 dolarów, czyli około blisko 97 milionach złotych. Tak duże pieniądze udało się uzbierać dzięki hojności 47 676 darczyńców, którzy zadeklarowali przekazanie środków na rzecz tworzenia karcianki kolekcjonerskiej w świecie Cyberpunka 2077. Teraz kolejny krok projektu, czyli jego realizacja.

WeirdCo z Seattle, które odpowiada za cyberpunkowe TCG, dało gwarancję, iż każdy, kto wsparł kampanię na Kickstarterze, otrzyma to, co zamówił. Wszystko dlatego, że przedmioty z kampanii będą drukowane na żądanie. Podobna gwarancja tyczy się też zamówień przedpremierowych, które do 1 maja 2026 zostaną złożone u licencjonowanych dystrybutorów. Pierwsza fala wysyłek, do której kwalifikują się osoby wpłacające co najmniej 375 dolarów, rozpocznie się już w 3. kwartale bieżącego roku. Z kolei falę drugą przewidziano na 4. kwartał. Warto wspomnieć, że o ile większość kart, ekskluzywnych dla kampanii, w przyszłości trafi do sprzedaży detalicznej, aczkolwiek nie wszystkie.

Co ważne, każdy, kto z jakiegoś powodu nie zdążył przekazać pieniędzy podczas trwania kampanii, nadal ma szansę, by wesprzeć Cyberpunk Trading Card Game i w ten sposób zgarnąć swój egzemplarz fizycznej karcianki. Na Kickstarterze trwa bowiem tzw. Late Pledge, w ramach którego można wpłacać środki w obrębie nadal dostępnych progów. Najtańszy z nich wyceniono na 52 dolary, najdroższy zaś na 7 999 dolarów. Dzięki temu kwota wsparcia wzrosła już do ponad 27 milionów dolarów. To oznacza, że dotychczasowy rekordzista Kickstartera, Cosmere RPG, który w sierpniu 20224 zgromadził 15,15 miliona dolarów, został przebity niemal dwukrotnie.

Źródło:https://gamerant.com/cyberpunk-tcg-kickstarter-funded-record/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

