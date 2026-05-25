Star Citizen już teraz kosztuje tyle, co GTA 6. A nadal nie ma daty premiery

Star Citizen to swoisty fenomen. Gra miała ukazać się już 12 lat temu. Niemniej pomimo tak ogromnej obsuwy gracze nie mają problemu z tym, by przekazywać na nią koleje pieniądze.
W efekcie opus magnum Chrisa Robertsa przekroczyło właśnie magiczną granicę. Granicę, która czyni z gry jedną z najdroższych produkcji w historii branży.
Ponad 1 miliard dolarów na Star Citizena
Przypomnijmy, że Star Citizen został zapowiedziany jeszcze w 2012 roku. Podczas początkowej kampanii na Kickstarterze na potrzeby rozwoju tytułu udało się zebrać 2 miliony dolarów, a sami twórcy z Cloud Imperium Games celowali w premierę w roku 2014. Tymczasem mamy 2026 rok, a gry jak nie było, tak nie ma. Mimo to fani nie ustają we wspieraniu ogromnych ambicji Robertsa, dzięki czemu podczas trwającej do teraz zbiórki udało się zebrać już ponad 1 miliard dolarów! Mowa tu o sumie podobnej do tej, za którą powstać miało nadchodzące Grand Theft Auto 6. Suma zdecydowanie robi więc wrażenie.
Robi je również na samym Robertsie, który w rozmowie z Variety wyraził uznanie dla wspierających jego projekt graczy:
Ludzie po prostu chcą zobaczyć jak największy, najlepszy możliwy świat i uwielbiają samą ideę tego marzenia. W miarę jak idziemy naprzód, a oni widzą z tego coraz więcej, to w zasadzie napędza się samo. Głęboko wierzę, że przed nami wciąż długa droga – nawet po tym, jak wydamy wersję, którą nazywamy 1.0, i przestaniemy traktować grę jako alphę – i że będziemy dodawać oraz rozbudowywać to uniwersum i ten świat. Będzie to miejsce, w którym ludzie będą wspólnie przeżywać przygody, spotykać się i dobrze bawić. Podobnie jak na przykład w World of Warcraft, które działa już od ponad 20 lat od swojego debiutu.
Od końcówki 2017 roku Star Citizen funkcjonuje w ramach wczesnego dostępu. Sama gra dostępna jest obecnie w wersji Alpha 4.8, zaś deweloperzy docelowo chcieliby dobić do pełnoprawnej edycji 1.0 w 2027 lub też 2028 roku. Warto też wspomnieć, że równolegle powstaje kampania dla jednego gracza o nazwie Squadron 42, która z kolei miałaby trafić w nasze ręce jeszcze w tym roku.
