Star Citizen już teraz kosztuje tyle, co GTA 6. A nadal nie ma daty premiery

Star Citizen to swoisty fenomen. Gra miała ukazać się już 12 lat temu. Niemniej pomimo tak ogromnej obsuwy gracze nie mają problemu z tym, by przekazywać na nią koleje pieniądze.

W efekcie opus magnum Chrisa Robertsa przekroczyło właśnie magiczną granicę. Granicę, która czyni z gry jedną z najdroższych produkcji w historii branży.

Ponad 1 miliard dolarów na Star Citizena

Przypomnijmy, że Star Citizen został zapowiedziany jeszcze w 2012 roku. Podczas początkowej kampanii na Kickstarterze na potrzeby rozwoju tytułu udało się zebrać 2 miliony dolarów, a sami twórcy z Cloud Imperium Games celowali w premierę w roku 2014. Tymczasem mamy 2026 rok, a gry jak nie było, tak nie ma. Mimo to fani nie ustają we wspieraniu ogromnych ambicji Robertsa, dzięki czemu podczas trwającej do teraz zbiórki udało się zebrać już ponad 1 miliard dolarów! Mowa tu o sumie podobnej do tej, za którą powstać miało nadchodzące Grand Theft Auto 6. Suma zdecydowanie robi więc wrażenie.