Star Trek trafia do Magic: The Gathering. Wyciek ujawnia pierwszą kartę Kapitana Kirka

Mikołaj Berlik
2026/05/25 14:40
Tak ma wyglądać nieoczekiwany crossover.

Do sieci wyciekła pierwsza karta z nadchodzącego crossovera Magic: The Gathering ze światem Star Trek. Wynika z niej, że jedną z kluczowych postaci dodatku będzie Kapitan Kirk, który ma pełnić rolę „twarzy” jednej z prekonstruowanych talii Commander.

Magic: The Gathering – Kapitan Kirk i mechanika Spacecraft

Według ujawnionych informacji karta „Captain Kirk, Boldly Going” to legendarna istota typu Human Officer, kosztująca mana w kolorach biało-zielono-niebieskim oraz jedną bezbarwną. Jej zdolności koncentrują się na wspieraniu talii opartych o nowy typ Spacecraft, wzmacniając je o +3/+3. Dodatkowo, po wejściu na pole bitwy lub ataku Kapitan Kirk pozwala wyszukać w bibliotece lub cmentarzu kartę bazowej krainy albo kartę „Starship Enterprise”, co sugeruje silne powiązania z inną kluczową kartą zestawu. Mechanika wskazuje też na nacisk na rampę many oraz szybkie budowanie przewagi zasobów. Tak ma prezentować się karta:

Kapitan Kirk, Boldly Going

  • {1}{G}{W}{U}
  • Legendarna istota – ludzki oficer
  • 3/4
  • Czujność
  • Statki kosmiczne, które kontrolujesz, otrzymują +3/+3.
  • Za każdym razem, gdy Kapitan Kirk wchodzi do gry lub atakuje, przeszukaj swoją bibliotekę i/lub cmentarz w poszukiwaniu karty podstawowej ziemi lub karty o nazwie Starship Enterprise, ujawnij ją i dodaj do swojej ręki. Jeśli przeszukujesz bibliotekę w ten sposób, potasuj ją.

Wyciek potwierdza, że Kirk będzie częścią zestawu Commander, co oznacza gotową talię nastawioną na synergiczne wykorzystanie Spacecraftów. Sam archetyp ma być mocno związany z podróżami kosmicznymi i wykorzystaniem statków jako kluczowego elementu strategii.

STATEK NALEŻY DO CIEBIE, KAPITANIE

Poznaj niezapomnianą załogę, przeciwników i statki kosmiczne z 60 lat historii „Star Treka”. Twoja nieustanna misja? Odważnie wyruszyć tam, gdzie nikt jeszcze nie dotarł.

Premiera zestawu ze Star Trekiem do Magic: The Gathering planowana jest na 13 listopada.

Źródło:https://gamerant.com/magic-the-gathering-star-trek-card-captain-kirk/

