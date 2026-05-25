Star Trek trafia do Magic: The Gathering. Wyciek ujawnia pierwszą kartę Kapitana Kirka

Do sieci wyciekła pierwsza karta z nadchodzącego crossovera Magic: The Gathering ze światem Star Trek. Wynika z niej, że jedną z kluczowych postaci dodatku będzie Kapitan Kirk, który ma pełnić rolę „twarzy” jednej z prekonstruowanych talii Commander.

Magic: The Gathering – Kapitan Kirk i mechanika Spacecraft

Według ujawnionych informacji karta „Captain Kirk, Boldly Going” to legendarna istota typu Human Officer, kosztująca mana w kolorach biało-zielono-niebieskim oraz jedną bezbarwną. Jej zdolności koncentrują się na wspieraniu talii opartych o nowy typ Spacecraft, wzmacniając je o +3/+3. Dodatkowo, po wejściu na pole bitwy lub ataku Kapitan Kirk pozwala wyszukać w bibliotece lub cmentarzu kartę bazowej krainy albo kartę „Starship Enterprise”, co sugeruje silne powiązania z inną kluczową kartą zestawu. Mechanika wskazuje też na nacisk na rampę many oraz szybkie budowanie przewagi zasobów. Tak ma prezentować się karta: