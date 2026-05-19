Zapowiedziano planszówkę w uniwersum Smoczych Kul. Projekt Dragon Ball Z: The Board Game Saga wkrótce wystartuje na Kickstarterze

Jeśli kochacie uniwersum Dragon Ball i chcecie stoczyć epickie pojedynki ze znajomymi przy jednym stole, to powinniście zainteresować się projektem Dragon Ball Z: The Board Game Saga.
Fani Dragon Ball Z już wkrótce będą mogli przenieść kultowe pojedynki Saiyan na planszę. Firma Pop Art Games oficjalnie zapowiedziała Dragon Ball Z: The Board Game Saga, czyli nową grę planszową opartą o kampanię, osadzoną w uniwersum legendarnej mangi i anime. Projekt wystartuje na platformie Kickstarter już 9 czerwca.
Za projekt odpowiada Lynnvander Studios, które przygotowało rozgrywkę opartą na epizodycznej strukturze inspirowanej serialem. Gra została podzielona na osobne odcinki i pozwoli graczom wcielić się w najbardziej znanych bohaterów uniwersum Dragon Balla, takich jak Goku, Vegeta czy Gohan. Podczas rozgrywki gracze będą mierzyć się z kultowymi przeciwnikami znanymi z anime, odtwarzając najważniejsze wydarzenia i walki z serialu. Na temat projektu wypowiedział się Tommy Gofton z Lynnvander Studios:
Fani Dragon Ball Z otrzymają ogromną ilość zawartości i możliwości rozgrywki.
Twórca podkreślił również, że konstrukcja gry została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej oddać klimat anime:
Epizodyczny sposób prowadzenia gry oraz sekwencje walk naprawdę łączą serial anime z planszową rozgrywką, tworząc autentyczne doświadczenie, którym fani będą mogli cieszyć się przez wiele lat.
Na ten moment nie ujawniono jeszcze szczegółów dotyczących liczby graczy, czasu rozgrywki ani pełnej zawartości pudełka. Wiadomo jednak, że projekt ma mocno stawiać na narrację, rozwój kampanii oraz wierne odwzorowanie starć znanych z anime. Dragon Ball Z: The Board Game Saga można już śledzić w serwisie Kickstarter, choć właściwa zbiórka rozpocznie się 9 czerwca. Biorąc pod uwagę jak wiele dzieje się obecnie wokół marki Dragon Ball, zwłaszcza w kontekście 40-lecia istnienia uniwersum, możemy bezpiecznie założyć, że projekt będzie w stanie odnieść ogromny sukces. Dobrych planszówek nigdy dość, wiec trzymamy kciuki za powodzenie.
