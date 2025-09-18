Cyberpunk 2 może dostać tryb wieloosobowy. Ogłoszenie CDPR daje wskazówki

Jak wiemy, CD Projekt RED pracuje obecnie nad Cyberpunk 2. Najnowsze ogłoszenie o pracę wskazuje na ambitne plany dotyczące funkcjonalności sieciowych w nadchodzącej grze. Studio poszukuje głównego inżyniera sieciowego, co wzbudziło spekulacje dotyczące możliwego trybu online w sequelu Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2 z trybem online? Ogłoszenie CD Projekt RED sugeruje tryb wieloosobowy

Jak wynika ze szczegółów ogłoszenia o pracę dla inżyniera sieciowego, kandydat będzie odpowiedzialny za „projektowanie i wdrażanie architektury sieciowej oraz systemów online”. Wśród obowiązków wymienia się również „zapewnienie graczom niskich opóźnień i wysokiej wydajności podczas rozgrywki online” oraz „kierowanie zespołem przy tworzeniu i optymalizacji systemów multiplayer, w tym matchmakingu, a także rozwiązywanie problemów związanych z opóźnieniami, wykorzystaniem przepustowości i wydajnością serwerów”.