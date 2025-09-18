Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2 może dostać tryb wieloosobowy. Ogłoszenie CDPR daje wskazówki

Patrycja Pietrowska
2025/09/18 07:30
Oferta pracy zdradza plany CD Projekt RED.

Jak wiemy, CD Projekt RED pracuje obecnie nad Cyberpunk 2. Najnowsze ogłoszenie o pracę wskazuje na ambitne plany dotyczące funkcjonalności sieciowych w nadchodzącej grze. Studio poszukuje głównego inżyniera sieciowego, co wzbudziło spekulacje dotyczące możliwego trybu online w sequelu Cyberpunk 2077.

Jak wynika ze szczegółów ogłoszenia o pracę dla inżyniera sieciowego, kandydat będzie odpowiedzialny za „projektowanie i wdrażanie architektury sieciowej oraz systemów online”. Wśród obowiązków wymienia się również „zapewnienie graczom niskich opóźnień i wysokiej wydajności podczas rozgrywki online” oraz kierowanie zespołem przy tworzeniu i optymalizacji systemów multiplayer, w tym matchmakingu, a także rozwiązywanie problemów związanych z opóźnieniami, wykorzystaniem przepustowości i wydajnością serwerów.

Takie wymagania wskazują na budowanie podstaw dla trybu, w którym gracze będą mogli wchodzić w interakcje. Opis obowiązków, skoncentrowany na zapewnieniu płynnych i wydajnych doświadczeń sieciowych, przypomina fundamenty, na których opiera się tryb wieloosobowy. O tym, jak ostatecznie będą wyglądać funkcje sieciowe w sequelu Cyberpunk 2077, przekonamy się zapewne w przyszłości.

Na obecnym etapie Cyberpunk 2 nie ma ustalonej daty premiery. Warto przy okazji przypomnieć, że Keanu Reeves wyraził chęć powrotu do świata Cyberpunka.

Źródło:https://www.thegamer.com/cyberpunk-2-online-mode-job-listing-network-lead-multiplayer/

Tagi:

News
CD Projekt RED
oferta
tryb multiplayer
cyberpunk
oferta pracy
ogłoszenie
tryb online
Cyberpunk 2
tryb wieloosobowy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 08:27

Oby to miał być opcjonalny tryb,  a nie kierunek rozwoju gry.




