Tomb Raider: Definitive Edition trafia na Nintendo Switch i Switch 2 bez wcześniejszych zapowiedzi

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników mobilnego grania. Studio Crystal Dynamics, we współpracy z Aspyr, zdecydowało się na wydanie bez wcześniejszego ogłoszenia, czyli metodą „shadow drop”, gry Tomb Raider: Definitive Edition na przenośne konsole Nintendo Switch oraz Switch 2. To dobry moment, żeby wrócić do przygód Lary Croft.
Niespodziewana premiera: Tomb Raider: Definitive Edition debiutuje na Nintendo Switch i Switch 2
Tomb Raider: Definitive Edition jest już dostępny w Nintendo eShop w cenie 17,99 dolarów, co stanowi promocję, która potrwa do 24 listopada. Później cena wynosić będzie 19,99 dolarów. Oferta obejmuje nie tylko podstawową grę, ale także wszystkie dodatki DLC.
Ponadto zestaw wzbogacono o cyfrowy komiks Tomb Raider: The Beginning wydawnictwa Dark Horse, mini artbook Tomb Raider: The Art of Survival, a także film dokumentalny dla deweloperów zatytułowany Final Hours of Tomb Raider. Tytuł oferuje tryb wieloosobowy online, a dodatkowo zawiera wszystkie dotychczasowe materiały wydane do pobrania – sześć strojów dla Lary, a także osiem map i cztery postacie do trybu wieloosobowego.
Dziś z radością ogłaszamy naszą współpracę z Aspyr przy wprowadzeniu Tomb Raider: Definitive Edition na konsole Nintendo.
To właśnie ta gra zapoczątkowała całą trylogię Survivor – intensywna, nagradzana przygodowa gra akcji, która przedstawia emocjonalną drogę Lary Croft: od niedoświadczonej młodej kobiety po zahartowaną ocalałą.
Teraz możesz przeżyć tę przełomową przygodę gdziekolwiek zechcesz. Weź udział w dynamicznych starciach, dostosowuj broń i wyposażenie Lary oraz pokonuj wymagające środowiska – zarówno grając na telewizorze, jak i eksplorując Yamatai w trybie mobilnym.
