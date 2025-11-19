Tomb Raider: Definitive Edition trafia na Nintendo Switch i Switch 2 bez wcześniejszych zapowiedzi

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników mobilnego grania. Studio Crystal Dynamics, we współpracy z Aspyr, zdecydowało się na wydanie bez wcześniejszego ogłoszenia, czyli metodą „shadow drop”, gry Tomb Raider: Definitive Edition na przenośne konsole Nintendo Switch oraz Switch 2. To dobry moment, żeby wrócić do przygód Lary Croft.

Niespodziewana premiera: Tomb Raider: Definitive Edition debiutuje na Nintendo Switch i Switch 2

Tomb Raider: Definitive Edition jest już dostępny w Nintendo eShop w cenie 17,99 dolarów, co stanowi promocję, która potrwa do 24 listopada. Później cena wynosić będzie 19,99 dolarów. Oferta obejmuje nie tylko podstawową grę, ale także wszystkie dodatki DLC.